Новое качество армии

Уровень современного вооружения в ядерной триаде достиг 82 процентов

За последние четыре года достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники. В войска поступает оружие будущего, в частности новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард», который способен преодолевать перспективную ПРО.

На прошедшем расширенном заседании коллегии Минобороны было отмечено, что в 2019 году в результате планового перевооружения войск доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2 процента, исправность техники – до 95 процентов. Ведется оснащение стратегических ядерных сил принципиально новыми ударными системами. Уровень современного вооружения в РВСН превысил 76 процентов, а в ядерной триаде составляет 82 процента.

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетие вперед. Но нам нельзя почивать на лаврах. Нужно разрабатывать оружие и оборонные комплексы будущих поколений», – так сказал Верховный главнокомандующий. Полностью разделяю эту позицию. Курс на развитие армии, на выполнение планов переоснащения Вооруженных Сил и повышения их качественного состояния будет продолжен. Впереди большая, серьезная работа. Укрепление Вооруженных Сил позволит нам сосредоточиться на мирном развитии и возрождении России как ведущей державы.

Владимир Шаманов, председатель Комитета Государственной думы по обороне, Герой России, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года