Войти
Военно-промышленный курьер

Новое качество армии

155
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Уровень современного вооружения в ядерной триаде достиг 82 процентов

За последние четыре года достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники. В войска поступает оружие будущего, в частности новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард», который способен преодолевать перспективную ПРО.

На прошедшем расширенном заседании коллегии Минобороны было отмечено, что в 2019 году в результате планового перевооружения войск доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2 процента, исправность техники – до 95 процентов. Ведется оснащение стратегических ядерных сил принципиально новыми ударными системами. Уровень современного вооружения в РВСН превысил 76 процентов, а в ядерной триаде составляет 82 процента.

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетие вперед. Но нам нельзя почивать на лаврах. Нужно разрабатывать оружие и оборонные комплексы будущих поколений», – так сказал Верховный главнокомандующий. Полностью разделяю эту позицию. Курс на развитие армии, на выполнение планов переоснащения Вооруженных Сил и повышения их качественного состояния будет продолжен. Впереди большая, серьезная работа. Укрепление Вооруженных Сил позволит нам сосредоточиться на мирном развитии и возрождении России как ведущей державы.


Владимир Шаманов, председатель Комитета Государственной думы по обороне, Герой России, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
25.12.2019
Путин: Россия опережает всех по вооружениям
22.08.2017
Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
15.08.2016
Российские летчики отмечают День ВВС
05.03.2011
Воздушно-космическая оборона как возможность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк