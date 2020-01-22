Российские ученые предлагают писать сообщения в космосе с помощью группы микроспутников

Проект предполагает использование микроспутников, оснащенных парусами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские институты выступили с идеей с помощью группы микроспутников писать тексты в космосе, которые будет видно с Земли невооруженным глазом. Об этом говорится в совместном докладе МФТИ, Института прикладной математики имени М.В. Келдыша и института Сколково, опубликованном в сборнике тезисов к XLIV Королёвским чтениям.

Проект предполагает использование микроспутников, оснащенных парусами, отражающими солнечный свет.

"При соответствующих угловом и орбитальном положении спутников отраженный солнечный свет формирует пиксельное изображение, которое можно наблюдать с поверхности Земли невооруженным глазом", - отмечают авторы.

В докладе уточняется, что групповой полет таких микроспутников может служить космическим средством массовой информации, транслирующем логотипы или сообщения.

Отмечается, что каждый аппарат должен быть оснащен системой управления ориентацией, кроме того, все они должны быть соединены линией связи.