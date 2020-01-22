Российские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана

Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.

«Эта информация еще требует перепроверки, но подчеркивает всю нервозность ситуации», — приводится заявление Лаврова 20 января.

Как уточняет издание, системы противовоздушной обороны видели возможную атаку ВВС США по Ирану в момент катастрофы с украинским гражданским самолетом.

И.о. министра указал, что системы ПВО-ПРО контролируют воздушно-космическое пространство вокруг России на тысячи километров.

Эксперты полагают, что засечь на столь отдаленном расстоянии истребители, считающиеся невидимыми для радаров, могла загоризонтная радиолокационная станция «Контейнер». Первая такая РЛС заступила на дежурства 1 декабря 2019 года.

Данные станции в отличие от обычных радаров, способны обнаружить воздушный объект на расстоянии более 2 тыс. км, отметил гендиректор ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» Кирилл Макаров.

Таким образом, после поступления в войска еще трех РЛС РФ сможет контролировать всю воздушную обстановку европейской части блока НАТО и засекать все потенциально опасные объекты до того, как они станут реальной угрозой.

3 января Вашингтон провел операцию в аэропорту иракской столицы, в ходе которой был убит глава спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ Иран 8 января нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке. Тогда же самолет Boeing 737-800 МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран–Киев, потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Ответственность за крушение самолета взяли на себя иранские власти. Лайнер был ошибочно принят за вражеское воздушное судно и сбит ракетой, так как Иран ожидал ответных действий США на ракетный удар по военным базам в Ираке. Тегеран принес извинения семьям погибших и пообещал провести прозрачное расследование.

2 декабря в Минобороны сообщили, что вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет. В систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер».

В январе американское издание The National Interest заявило, что российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО.