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Интерфакс-АВН

США перебросили на базу в Индийском океане еще один стратегический бомбардировщик

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - На фоне обострения отношений с Ираном Соединенные Штаты в понедельник перебросили еще один стратегический бомбардировщик B-52H на авиабазу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты большой дальности, в том числе с ядерной боеголовкой, совершил перелет с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) на остров Диего-Гарсия.

На базе уже находятся два стратегических бомбардировщика B-52H, которые там были размещены вслед за иранским ударом по авиабазе США в Ираке. База в Диего-Гарсии находится вне досягаемости иранских ракет. Между тем американские бомбардировщики, базирующиеся там, могут с использованием крылатых ракет большой дальности наносить удары по целям на всей территории Ирана.

Как сообщалось, в ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

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Страны
Великобритания
Индия
Ирак
Иран
США
Продукция
B-52
Проекты
Ядерный щит
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