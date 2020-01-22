Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном

Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.

«В это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35», — заявил он, указав, что эта информация еще требует проверки.

Как пишет газета со ссылкой на экспертов, заметить и идентифицировать на таком расстоянии почти все летающие объекты может только «Контейнер». Истребители F-35 считались невидимыми.

Станции такого типа могут отслеживать воздушную обстановку всей европейской части блока НАТО, а также некоторые территории Ближнего Востока. Обычные станции сопровождают самолет на удалении до 400 километров, а «Контейнер» видит его на удалении в две тысячи километров.

Утром 8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами стали 176 человек, в том числе 11 украинских граждан. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что самолет сбили по ошибке из-за «авантюризма» США.