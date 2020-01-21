Россия – лидер по инновациям на постсоветском пространстве

В ежегодном рейтинге инновационных экономик мира, подготовленным изданием «Блумберг» и включающем 60 стран, Россия поднялась на одну позицию и заняла 26 место, опередив все бывшие республики СССР.

Перед РФ идет Польша, которая, правда, опустилась на три пункта вниз, оказавшись на 25 месте, за нами расположилась Малайзия.

Из постсоветских государств, кроме России, в рейтинге присутствуют Эстония, Латвия и Литва (36, 37, 38 место соответственно), Украина (56-я, утратила 3 позиции) и Казахстан (59-й, ранее в перечне отсутствовал).

Впервые за последние шесть лет Германии удалось опередить и подвинуть на вторую позицию Южную Корею. Третье место досталось Сингапуру. В пятерку лидеров также вошли Швейцария и Швеция. А в десятку – Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция.