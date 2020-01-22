Российская РЛС отслеживала полеты F-35 у границ Ирана в момент авиакатастрофы

Радарный комплекс "Контейнер" с большой долей вероятности отслеживал полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент катастрофы с украинским гражданским самолетом.

Об этом заявил Сергей Лавров. По словам и.о. главы МИД России, "в это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35. Эта информация еще требует перепроверки, но подчеркивает всю нервозность ситуации".

По мнению экспертов, увидеть и идентифицировать на таком удалении практически все летающие объекты способна лишь загоризонтная РЛС "Контейнер". Самолеты пятого поколения F-35 считаются невидимками. А их полеты, оказывается, без проблем отслеживают за тысячи километров, причем с территории России.

Госиспытания загоризонтных радиолокационных станций 29Б6 "Контейнер" были завершены в прошлом году, в том же году они прошли этап опытно-боевого дежурства. 1 декабря 2019 года министерство обороны сообщило о переводе первой радиолокационной станции "Контейнер" на боевое дежурство.

Всего же планируется развернуть еще три такие станции для полного контроля воздушного пространства по всему периметру наших государственных границ.

Как рассказывал в одном из своих интервью "Российской газете" гендиректор Научно-производственного комплекса "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" Кирилл Макаров, сенсаций в области радиолокации ожидать трудно. Но "Контейнер", разработанный специалистами НИИДАР, можно считать настоящим прорывом.

РЛС типа "Контейнер" отслеживает воздушную обстановку всей европейской части блока НАТО и в значительной степени - Ближнего Востока

Если, например, обычные радары сопровождают самолет на удалении до 400 км, то РЛС типа "Контейнер" видит его на удалении в 2000 км, а возможно, и дальше. Фактически всю воздушную обстановку европейской части блока НАТО, по словам Макарова, мы будем держать под полным своим контролем. И поднять в воздух незамеченной армаду бомбардировщиков-ракетоносцев или рой боевых дронов уже не получится.

Естественно, для эффективной работы необходимы не только радиолокационные станции с высоким разрешением, но и очень мощная электронно-вычислительная техника с особым программным обеспечением. Все это у нас есть.

Высокие характеристики РЛС 29Б6 обеспечиваются особой конструкцией. Станция включает два антенных поля для передачи и приема сигналов, разнесенные на 300 км.

Передающая антенна комплекса выполнена в виде поля с 36 мачтами и имеет длину 440 метров. Приемная часть включает три прямые секции из 144 антенно-фидерных мачт высотой 34 метра, развернутых в виде треугольника. Длина приемного антенного поля - 1300 метров, глубина - 200 метров. Слежение осуществляется в секторе шириной 240 градусов.

РЛС 29Б6 включена в общую систему Воздушно-космической обороны. "Контейнер" позволяет засечь все потенциально опасные объекты еще до того, как они превратятся в реальную угрозу, и заблаговременно передать ПВО необходимые данные для их поражения.

Не стоит сомневаться, что слова Сергея Лаврова о том, что мы отслеживали и отслеживаем полеты американской боевой авиации, в том числе "невидимой" в небе Ближнего Востока, никак не обрадовали Пентагон.

Ведь получается, что системы противовоздушной обороны наших баз в Хмеймиме и Тартусе, даже не включая свои радары на полную мощность, имеют полную информацию о воздушной обстановке вокруг охраняемых объектов.

Сергей Птичкин