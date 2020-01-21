Войти
Газета.ru

Передел нефти: чем обернется война в Ливии

538
1
0

Почему ЕС, Россия, Турция и США взялись урегулировать конфликт в Ливии

Ливия становится одной из главных проблем в текущей мировой повестке: переговоры об урегулировании проходят в Москве и Берлине. Россия, США, Турция, Германия, Франция и другие страны пытаются найти решение конфликта, однако прийти к единому знаменателю пока не получается. «Газета.Ru» - о текущей обстановке и вариантах дальнейшего развития событий в Ливии.

19 января в Берлине прошла Международная конференция по Ливии, в которой приняли участие представители России, США, стран Евросоюза, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял лично президент Владимир Путин. От других стран также присутствовали первые лица, что говорит о серьезности, с которой государства подходят к разрешению ливийской проблемы.

До чего же удалось договориться участникам берлинской конференции?

Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии.

Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее поддержку восстановления мира в Ливии.

Многосторонняя встреча в Берлине по тематике ливийского урегулирования изначально не обещала никаких прорывов. Это стало очевидным уже по итогам московских переговоров конфликтующих сторон в Ливии, которые в итоге так и не согласовали общий документ.

После московской конференции по Ливии с участием командующего ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара и главы правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сараджа прошли так называемые непрямые переговоры при посредничестве России и Турции.

В Берлине договорились о перемирии, введении эмбарго на поставки оружия и прекращении военной помощи сторонам конфликта. Согласились также создать военный комитет в формате «пять на пять» для обеспечения перемирия.

В Ливии в настоящее время установилось фактическое двоевластие, и говорить об абсолютной легитимности той или иной стороны вряд ли приходится. Одна из сторон (ПНС) имеет поддержку ООН, другая - командующего ЛНА Халифы Хафтара - контролирует большую часть территории и ресурсов страны.

«На мой взгляд, Ливия как единое и централизованное государство может существовать лишь тогда, когда появляется фигура, сравнимая по масштабу с Муаммаром Каддафи», - рассказал «Газете.Ru» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По мнению специалиста, до этого момента страна представляет собой конгломерат враждующих и перманентно воюющих друг с другом разного рода вооруженных формирований, исламистских группировок, племен, территориальных кланов.

«На сегодняшний день 80% территории и большую часть серьезных племен контролирует фельдмаршал Хафтар, - подчеркнул Сатановский. - В свою очередь, у Сараджа практически нет собственных сколько-нибудь значимых сил».

По словам собеседника «Газеты.Ru», за Сараджа - люди в городе и районе Мисурата. По одной простой причине: исламисты в этом регионе Ливии представляют собой «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России). Они традиционно поддерживаются Катаром и Турцией.

Эксперт выразил сомнение, что в сложившейся военно-политической обстановке какая-нибудь из сторон ливийского конфликта пойдет на серьезные уступки друг другу. Кроме того, к попытке завершить конфликт подключаются внешние силы.

«Анкаре Сарадж необходим, чтобы выйти на ливийский газо- и нефтеносный шельф. И тем самым всячески мешать реализации газовых и нефтяных проектов всех остальных заинтересованных сторон. А это уже сплотило против Турции Египет, ОАЭ, Мальту и Италию, которая традиционно поддерживала Сараджа», - пояснил Сатановский.

Вместе с тем, как считает эксперт, конференция в Берлине 19 января окончилась более чем успешно, особенно для российской дипломатии.

«Россия туда обещала Хафтара привезти? Привезла. Россию об этом Германия и Турция просили? Просили», - отметил Сатановский.

Владимир Путин в данном случае - абсолютно ключевая фигура, в отличие от президента США Дональда Трампа, который в Берлин сам не поехал, а прислал государственного секретаря Майка Помпео, чем и продемонстрировал пассивность на ливийском направлении.

При этом участники берлинской конференции разбили все проблемные вопросы на правильные шесть направлений деятельности.

«Если ли шансы, что хотя бы по одному из них что-то реально продвинется? Таких шансов, к сожалению, откровенно немного, - сказал президент Института Ближнего Востока.

- К примеру, в Ливию не надо поставлять оружие. И с этим вроде все согласны. Только сначала скажите, кто должен перестать поставлять оружие в Ливию. К примеру, его поставляет Франция - союзник фельдмаршала Хафтара. Его поставляют США - страна вроде нейтральная на современном этапе конфликта, но вполне поддерживающая с Халифой Хафтаром необходимый уровень отношений. Оружие в Ливию поставляет даже Белоруссия. И если Совбез ООН поставит на голосование вопрос об эмбарго по поставкам оружия в Ливию, то как будет голосовать Россия, если Франция и Белоруссия числятся в союзниках Москвы по многим вопросам ливийского урегулирования? Даже обсуждать это бессмысленно».

«Может, Эмиратам или Египту кто-то запретит поставлять оружие Хафтару? Турции через Алжир и Тунис кто-то запретит поставлять оружие Файезу Сараджу?» - добавил эксперт.

Стоит отметить и тот факт, что оружие не только поставляется сторонам конфликта, но и захватывается Хафтаром в силу его преимуществ в живой силе и технике.

Кроме того, на конференцию в Берлин не пригласили Катар. Этому категорически воспротивились Эмираты и Египет. Это означает, что Катар будет в Ливии делать все, что захочет - его не сковывают никакие подписанные в Берлине бумаги.

И помимо всего прочего, в Берлин не прибыл Тунис, как отметил собеседник издания. Тунисское руководство, среди которого достаточное количество умеренных исламистов, получило приглашение в самую последнюю минуту. Ехать в столицу Германии для Туниса было уже неприлично. А на западе Ливия граничит как раз с этим государством, и контролировать этот рубеж очень важно.

«И последнее. А какой нам вред от того, что у Реджепа Тайипа Эрдогана претензии на средиземноморский шельф? Ведь последние действия турецкого лидера сильно ухудшают газовые и нефтяные проекты всех остальных игроков для поставки с этого шельфа углеводородов в Европу. Чем меньше и позже в Европу поступят нефтепродукты и газ с этих районов, тем выгоднее будут смотреться позиции наших экспортеров», - рассуждает Сатановский.

Борьба с газом из РФ на конец прошлого года и так уже привела к тому, что 47% трубопроводного и сжиженного газа, потребляемого на европейском континенте, имеет российское происхождение.

Алжир на треть сократил поставки европейским потребителям, резко сократила их и Норвегия. Импорт же газа из России в свою очередь возрос на 8%. И чем больше за средиземноморский шельф будут биться заинтересованные игроки, в число которых сегодня врезалась Турция, тем это объективно выгоднее для Москвы.

На фоне неспокойной обстановки в Ираке и Ливии цена на нефть может превысить $66. Объем добычи черного золота в Ливии может снизиться с 1,2 млн до 72 тыс. баррелей в сутки из-за блокады силами ЛНА нефтяных терминалов. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны. Таким образом, добыча нефти может упасть в 16 раз.

18 января NOC уже объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт). По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в объеме 800 тыс. баррелей в сутки и ежедневному ущербу в размере $55 млн.

19 января информационный портал Al Wasat информировал о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Эш-Шарара. Как отмечает Bloomberg, ежедневная добыча на нем составляла примерно 300 тыс. баррелей в сутки.

Ливия и Ирак (в котором тоже неспокойно) относятся к крупнейшим производителям нефти, входящим в картель ОПЕК. 20 января стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE составила $65,66 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI выросла на 1% до $59,21 за баррель.


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Белоруссия
Германия
Египет
Ирак
Италия
Катар
Ливия
Норвегия
ОАЭ
Россия
США
Тунис
Турция
Франция
Компании
ГАЗ Группа
ООН
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
1 комментарий
№1
21.01.2020 12:43
Так как месторождения нефти у Хафтара, а порты у Триполи, то всего 2 варианта. Либо Хафтар захватывает порт, например, Сирт и тогда Триполи конец, либо Хафтар и Триполи договариваются о долях. Это может стать и основой для урегулирования конфликта. Возможность захвата Сирта, полагаю, является основной причиной, по которой Хафтар не подписывает соглашение в данный момент.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 12:43
  • 1
Передел нефти: чем обернется война в Ливии
  • 21.01 12:38
  • 41
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 21.01 11:43
  • 3
Испытания БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" завершены
  • 21.01 11:33
  • 29
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 10:17
  • 71
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 21.01 08:50
  • 33
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 21.01 08:44
  • 95
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 07:57
  • 3
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 07:38
  • 11
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 21.01 03:35
  • 13
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 21.01 03:00
  • 2
Пушки по расчету: актуальность военных разработок проверят математикой
  • 21.01 02:42
  • 30
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 21.01 00:01
  • 1
ВМС Финляндии получили первый модернизированный ракетный катер класса «Хамина»
  • 20.01 23:48
  • 1
Псковские десантники получили седьмой батальонный комплект боевой техники
  • 20.01 23:39
  • 1
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»