Готовы к наступлению: Киев планирует «освободить» Донбасс

В Киеве выразили готовность к силовому «освобождению» Донбасса

Украинская армия должна быть готова к «освобождению» Донбасса посредством активного военного наступления, заявил замглавы СНБО Украины Сергей Кривонос. По его словам, для этого Киеву необходима поддержка иностранных государств. Он добавил, что в Донбассе должен реализовываться «хорватский сценарий».

Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому решению «проблемы» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но для этого Киеву необходима поддержка иностранных государств, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

По его словам, «освобождение» Донбасса посредством военных действий должно начаться после соответствующего решения политического руководства Украины при помощи лидеров других стран.

«Если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождаем свои земли», - сказал силовик.

Он добавил, что наступательные действия украинской армии должны сопровождаться усилением санкционного давления на Россию, и вообще - международной поддержкой Украины.

«Тогда за счет ужесточения санкций и ослабления России, мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов», - сказал украинский правоохранитель.

Ранее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак выступил за «введение миротворцев и международной администрации», после чего должна быть осуществлена, по его представлениям, передача этих территорий под контроль Украины.

Замминистра считает такой вариант оптимальным и называет его «хорватским» по аналогии с Восточной Славонией (сербской территорией в Хорватии) в период войны на Балканах, куда также были введены миротворцы на фоне вывода иностранных войск.

«Если на оккупированную территорию будут заходить миротворцы, они зайдут на всю территорию. И, прежде всего, выйдут на российско-украинскую границу - для того, чтобы предотвратить перемещение вооружения, наемников, военнослужащих РФ и тому подобное», - сказал он.

«Насколько мне известно, на сегодня около 40 стран уже готовы отправить воинский контингент в зону конфликта. То есть, это один из реальных планов выхода из ситуации», - подчеркнул Грымчак.

Он также сказал о необходимости вывести с территории Донбасса российские войска, которые якобы там находятся с 2014 года, противодействуя силам ВСУ.

Позже украинский посол в Боснии и Герцеговине Александр Левченко также призвал киевские власти применить «хорватский сценарий» в отношении Донбасса. Для этого он предложил ввести на юго-восточную территорию страны представителей иностранных вооруженных формирований.

«Наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий», то есть сценарий привлечения миротворцев, который позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории», - сказал Левченко.

Дипломат объяснил свой выбор тем, что, по его мнению, хорваты похожи по менталитету на украинцев, так как пришли на Балканы «с верхнего течения Днестра», где сейчас располагаются некоторые украинские области.

В ДНР же считают, что «хорватский сценарий» для решения конфликта не поможет. Об этом заявил старший лейтенант народной милиции республики, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

«Молодые республики Новороссии вполне может устроить (а в дальнейшем и спасти от украинской агрессии) только один вид миротворческих сил - это российские войска или войска ОДКБ. Нас спасет не «хорватский», а «осетинский сценарий», - уверен представитель ДНР.

Также Матюшин отметил, что так исторически сложилось, что в Донбассе иностранных «миротворцев», которых приглашают на юго-восток страны, уничтожают и оказывают им яростное сопротивление.

«Так было в 1918 году, так было во времена ВОВ, так будет и сейчас. Если нога иностранного солдата встанет на священную землю Донбасса, будь то миротворец или оккупант, он будет уничтожен. Народ Донбасса разницы не видит», - добавил военный.

Политические подходы нынешнего главы Украины и его предшественника Петра Порошенко относительно ситуации в Донбассе различны, обратил внимание в прошлом месяце пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент - собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны», - сказал представитель Кремля, выразив надежду, что его обещания будут реализованы и «Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации минских договоренностей».

По словам Пескова, главное - выполнение украинскими властями взятых на себя обязательств по реализации «всего комплекса мер».

Рафаэль Фахрутдинов