НАТО ведет непримиримую гибридную борьбу с Россией на Балканах - СМИ

На прошлой неделе в Брюсселе председатель Военного комитета НАТО маршал сэр Стюарт Пич объявил, что альянс направил контргибридную команду в Черногорию для противостояния российским гибридным атакам. Термин «гибридная война» относится к военной стратегии, которая использует политическую войну и сочетает в себе обычную войну, партизанскую войну и кибервойну с другими методами влияния, такими как фальшивые новости, дипломатия, участие во внутриполитических процессах и вмешательство в местные выборы, поясняет источник.

Именно Пич анонсировал, что альянс создал первую контргибридную команду НАТО специально только, чтобы оказать помощь Черногории. «Первая контргибридная группа НАТО была развернута в Черногории – нашем союзнике, для оказания помощи в укреплении потенциала Черногории и устранении гибридных проблем», – сказал он. Его речь изобиловала нападками на Москву, при этом никаких фактов в качестве доказательств правоты этих обвинений приведено не было. Некоторые страны, особенно Россия, продолжают свои агрессивные действия против различных государств, и кибервойна становится главной заботой практически любого правительства, - витийствовал британский маршал.

В общем-то, он и не подумал скрывать истинные цели, ради чего руководство НАТО нагнетает нервозную обстановку на Балканах в частности и в Европе – в целом. Чиновник откровенно поведал, что делается это все во имя увеличения военных субсидирований. С 2014 года расходы стран участков блока на борьбу с гибридными угрозами неуклонно продолжают расти. Ожидается, что к 2024 году контргибридный бюджет достигнет 400 млрд долл. Статистика НАТО показывает увеличение бюджета на 4,6% в 2019 году и он увеличивается пятый год подряд. К концу этого года союзники вложат более 130 млрд долл. в дело противостояния гибридным угрозам.

В тон ему военный советник президента США, министра обороны США и Совета национальной безопасности США генерал Марк Милли, обвинил российское правительство в попытке расколоть альянс. «Очевидно, что Россия пытается разделить и ослабить НАТО », - заявил Милли и добавил: «Было бы вредно и для Европы, и США, если бы НАТО распалось». К слову, в действительности, такой исход вреден был бы лишь для США, поскольку с развалом Североатлантического блока Америка потеряла бы Европу, как покупателя заокеанского оружия. А старый свет без США может жить и процветать, развивая сою оборонную индустрию, под защитой собственных Вооруженных сил.

5 июня 2017 г. Черногория официально вступила в НАТО, несмотря на сильное сопротивление оппозиции. И Москва, что вполне логично, по этому поводу высказывала свое беспокойство. А в ноябре 2019 года , что контргибридная группа НАТО заявилась в эту страну под предлогом, что, мол, Россия может попытаться повлиять на парламентские выборы, которые состоятся в октябре 2020 года. Эту акцию в Брюсселе назвали первым гибридным сражением НАТО на территории одного из своих членов. Руководство альянса настаивает на том, что в данных обстоятельствах выиграла в первую очередь именно Черногория, получившая бесценный опыт.

Натовские эксперты уверяют, что новая волна атак в киберпространстве непременно поразит это государство. Сотрудники фирмы FireEye, делающей бизнес на кибербезопасности, утверждают, что в 2016 и 2017 годы вредоносные программы и эксплойты, наводнившие киберпространство Черногории, являются продуктом деятельности российской группы APT, известной так же, как APT28 (или Fancy Bear, или Pawn Storm, или Strontium, Sofacy, Sednit и Tsar Team). Представители FireEye утверждают, что хакеры атаковали Черногорию с помощью фишинг-атак, распространяли фейковые новости о прибытии европейских войск на территорию республики. Использовалось вредоносное ПО GAMEFISH ( Sednit, Seduploader, JHUHUGIT или Sofacy), которым оперирует исключительно только группа APT28. Надо признать, что идеологи НАТО умеют качественно «вешать лапшу на уши», маскировать свои цели, и убеждать в пользе своих действий. По сути, Черногория подвергается добровольной гибридной оккупации силами альянса. Впрочем, если она добровольная, то это уже вроде бы и не оккупация.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО