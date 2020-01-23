«Зеленая» власть не заинтересована в возрождении авиастроения Украины?

Созданный 30 лет тому назад для перевозки космической техники и авиационно-космической системы МАКС самолет Ан-225 сегодня, как и в тяжелые 1990-е годы, используется, в основном, в качестве донора комплектующих для самолетов Ан-124-100

Откровенно говоря, голосуя за Президента Украины Зеленского В.А. мы надеялись, что во всем и, в частности, в авиастроительной отрасли Украины быстро начнутся перемены к лучшему. Что из этого вышло -изложу ниже.

В начале июня 2019 года, сразу после выборов, я обратился с письмами в Администрацию Президента и СНБО, в которых изложил катастрофическое положение отрасли и направил «Предложения по восстановлению и развитию авиастроения…». Также свои предложения направляли и многие другие специалисты, которые переживали за судьбу отрасли, в частности Р. Щербань, который разработал «Программу сервисной поддержки самолетов марки «Ан»».

Мы получили типичные отписки времен экс-Президента Порошенко П.А., в которых пересылали наши письма в другие ведомства: в Министерство экономического развития и торговли (оно с 2015 года не имело никакого отношения к авиастроению) и ГК «Укроборонпром». В это время ГК «Укроборонпром» руководил новый ставленник Порошенко-Свинарчук, Букин П.Ю., и там, в свою очередь, писали отписки, что у нас «новые менеджеры и они наведут порядок».

Мы продолжили «бомбить» письмами АПУ и СНБО. Наконец позвонил заместитель секретаря СНБО С.Г. Кривонос и предложил встретиться. При встрече он рассказывал о своем участии в АТО, что он патриот, хочет поменять систему и знает, что Донец А.Д. «купил» должность президента ГП «Антонов». Мы показывали ему свои «Предложения..», а он мне рассказывал, что он все это докладывает секретарю СНБО А. Данилюку и главе наблюдательного совета ГК «Укроборонпром» А. Абравамичусу. Также он обещал провести совещание в А. Данилюка по проблемам авиастроительной отрасли. В начале августа 2019 года к секретарю СНБО обратились с письмом главы независимых профсоюзов, в котором они написали о безобразиях, что творятся в авиакомпании «Авиалинии Антонов» (см. «Відкритий лист до команди Президента Украины Зеленского В.О. по авіабудівній галузі», сайт «Конфлікти і закони»). Встретились мы все вместе опять же в С. Кривоноса. Тут он опять начал рассказывать, что наведет порядок, поменяет нерадивых руководителей и т.д. Прошло некоторое время, и он вдруг поменял риторику – начал хвалить руководство ГП «Антонов». Не знаю, почему это случилось, но, как мне рассказали сотрудники, что на одном из совещаний на ГП «Антонов», когда задали вопрос «как там с письмом, которое написали профсоюзы в СНБО», руководитель авиакомпании ответил : «мы все решили». В свою очередь, секретарь СНБО А. Данилюк в своем интервью 24 каналу рассказывал, что «он вырос в Академгородке (это рядом с АНТК им. О.К. Антонова) под гул авиационных двигателей и восхищался полетом Ан-225 с ОК «Буран» и поэтому лично будет заниматься авиастроением», но за 4 месяца пребывания на должности даже 5 минут не выделил для рассмотрения вопроса.

Поняв, что в этом государстве невозможно чего-то изменить, я сказал окружающим, что здоровье дороже и я «завязываю» этим заниматься. Но друзья, соратники и сотрудники ГП «Антонов» уговорили меня продолжить бороться.

В сентябре 2019 г. я через своего товарища вышел на советника уже генерального директора ГК «Укроборонпром» А. Абравамичуса Р. Коржа. Он попросил, чтобы я дал ему свои предложения по кадровым вопросам, что надо делать, чтобы реанимировать отрасль и многое другое. Мы интенсивно обменивались мнениями, пока его не назначили заместителем руководителя ГК «Укроборонпром». В конце ноября 2019 года меня пригласили на совещание в ГК «Укроборонпром», которое проводил Р. Корж. На этом совещании присутствовали чиновники, А. Фиалковский - руководитель компании «УкрПрогресстех», выдающийся украинский разработчик и производитель сверхлегких самолетов Ю. Яковлев, А. Семенец - главный конструктор по прочности ГП «Антонов», Р. Щербань и др. Каждому была дана возможность рассказать о себе, о компании, о проблемах и предложениях. Я коротко, заранее извиняюсь за какие-то неточности, изложу суть докладов.

Сначала Р. Корж дал слово автору, как он выразился,«правдорубу авиастроения Украины». Я кратко рассказал, кто, как и почему разрушили отрасль и если срочно не начать менять сложившуюся за последние 14 лет систему воровства и непрофессионализма, то никакого авиастроения в стране не будет! Запустим процесс постройки самолетов на ГП Антонов», начнут работать и другие предприятия, выпускающие двигатели и комплектующие. ГП «Антонов» в нынешнем состоянии не способно создавать новые самолеты, поэтому необходимо заниматься только тем, что создано ранее и на которые возможен спрос. Необходимо на профессиональном уровне работать с возможными иностранными инвесторами. Потому что когда на выставке в Дубае в 2017 году к руководству ГП «Антонов» пришли представители ОАЭ и сказали, что хотели бы вместе работать над проектом Ан-70, то наши «жадины» ответили: «если дадите 2 млрд. долларов, то мы готовы». При таком подходе не найдется желающих. Также я сказал, что свои предложения по реформированию отрасли я ранее передал в ГК «Укроборонпром» и готов их обсудить в узком кругу специалистов. (У меня есть соображения, как реформировать оборонную промышленность, и они сильно отличаются от того, что делают «соросята». Если будет возможность, то я изложу их позже).

Далее выступил чиновник Михаил Михайлович и рассказал, что у них давно написаны Программы, как говорится, на все случаи что и как нужно делать, но только нет бюджетного финансирования. Действительно, что умеют делать украинские чиновники, так это рисовать нежизнеспособные показушные Программы. Эти же чиновники написали Программу в 2018 году для Правительства В. Гройсмана после посещения им авиационных предприятий. Оказалось - просто бумажка для пиара. Что-то мне видится что и сейчас этим все завершится.

На самом деле для решения вопроса восстановления отрасли нужно принять ряд простых решений на государственном уровне, суть которых я изложил в своих «Пропозиціях по відновленню та розвитку авіабудівної галузі України на 2020-2024 р. р.». (К сожалению, я не могу их изложить так как они с грифом конфиденциально. Некоторые из них я изложил в своей статье «Есть ли шанс сохранить авиастроительную отрасль Украины»). Когда я был молодым специалистом, то зачитывался книжкой «Деловая Америка» автора Смелякова, зам. Министра иностранных дел СССР. Там было много интересного и приводилось такое выражение применительно к конструкторам: «Он недостаточно умен, чтобы делать простые вещи» и приводились различные примеры, в частности, что американский автомобиль можно обслуживать несколькими обычными ключами, тогда как для европейского требуются много, вплоть до специальных, ключей.

Андрей Фиалковский кратко рассказал о деятельности своего предприятия, что начинали они с нескольких человек около 20 лет тому назад, а сейчас у них работает 1000 (одна тысяча) специалистов высочайшего класса, которые востребованы такими корпорациями как Боинг, Эрбас, Бомбардье и др. Что они заняты не только в области создания и постройки самолетов, но и аэропортов и др. Также они набирают и «растят» специалистов вместе с ведущими высшими заведениями Украины. Слушая все это, начинаешь восхищаться тем, что в Украине созданы такие интеллектуальные частные компании, которые работают по западным технологиям 21-го века, тогда как выдающиеся в прошлом государственные предприятия, как ГП «Антонов», остались по технологическому уровню в прошлом веке и агонизируют.

Александр Семенец сказал, что его прислали только послушать что будут говорить на совещании и покритиковал некоторых «специалистов» на ГП «Антонов».

Юрий Яковлев кратко доложил, как он создавал свою компанию и что они уже произвели 1000 (одна тысяча) различных типов сверхлегких самолетов и продают их в десятках стран всего мира. Он посетовал на сложности ведения бизнеса в Украине и что вынужден создать предприятие в Польше, чтобы решать производственные вопросы. Поскольку он платит все налоги в Украине, то он очень возмутился, когда чиновники «плакали», что им не дают значительного бюджетного финансирования. Какого черта вы мои налоги должны тратить непонятно на что, в буквальном смысле сказал он им!

Роман Щербань рассказал о важности системы сервисной поддержки самолетов марки «Ан». Такие системы созданы во всех отраслях промышленного производства, а такие авиационно-космические корпорации как Боинг, Эрбас и др. не только обеспечивают в течение суток все авиакомпании запчастями и консультациями, но и зарабатывают на этом значительные финансовые средства. В ГП «Антонов» на протяжении 15 лет руководители так были заняты чтобы удержаться возле «корыта», что ничего подобного не было создано несмотря на многократные обещания. Это также одна из важных причин почему не хотят покупать новые украинские самолеты. Он также направил свою программу и в ГК «Укроборонпром».

После проведения совещания Р. Корж поблагодарил всех участников и сказал, чтобы руководство ГП «Антонов» также разработало и представило свою Программу и что мы еще соберемся для выработки предложений. Прошло 2 месяца и тишина…

Для справки. Руководство ГП «Антонов» и предыдущее руководство ГК «Укроборонпром» разработало такую программу наследующие 3 года:

-поддержание летной годности самолетов авиакомпании;

-импортозамещение российских комплектующих;

-модернизация самолетов Ан-124-100 авиакомпании;

-разработка перспективных проектов (автор: полная профанация).

То есть ничего строить и создавать они не собираются. До этого они все вместе на протяжении 4-х лет везде рассказывали, что уже выполнили импортозамещение российских комплектующих. Как поется: «наша пісня гарна, нова, починаймо її знову…».

Также я встречался с депутатами и писал им письма. Как я убедился на протяжении последних 10 лет абсолютно бесперспективное занятие – если они не видят личной выгоды, то государство им по барабану.

В конце ноября 2019 года мой товарищ прислал мне фото протокола совещания по проблемам авиастроения у заместителя главы Офиса Президента Анны Коваленко. Не знаю с чего она вдруг взялась за столь далекую от нее тему (она бывшая журналистка и советник различных чиновников во времена экс-Президента П.А. Порошенко). Мы с Р. Щербанем записались к ней на прием 17. 12. 2019.

Попав на прием, мы начали ей показывать различные бумаги и рассказывать про реалии украинского авиастроения. Оказалось, что с ней очень непросто говорить. Я ей говорю, что почти вся команда на ГП «Антонов» осталась от предыдущей власти, которая занималась разворовыванием предприятия, а она отвечает: «ну и что, и А. Абравамичус тоже от Порошенко и…». И тут она вовремя остановилась. Она, как бывшая журналистка, так умело манипулировала, что я понял, что бесполезно говорить и замолчал. Но Р. Щербань молодой и энергичный начал ей жестко возражать. При этом взывал к патриотическим чувствам - как можно разрушить авиастроение в Украине? А что же мы оставим свои детям? После этого она сказала, что готова встретиться с нами еще раз в присутствии президента ГП «Антонов» А. Донца.

До нового года не получилось, и мы встретились в кабинете А. Коваленко в ОПУ 14.01. 2020.

А. Донец привел с собой известного на ГП «Антонов» персонажа О. Богданова. (Его специально приводят на встречи, где бываю я, чтобы он «нес» всякую чушь против меня). Он известен тем, что всегда занимал сторону только руководства (большой специалист в области «чего изволите»), способствовал разрушению ГП «Антонов» и ,будучи заместителем генерального конструктора Д.С. Кивы, «создавал» неконкурентоспособные и поэтому никому не нужные самолеты Ан-178 и Ан-132, чем нанес непоправимый урон авиастроительной отрасли Украины. Но благодаря своим лакейским способностям он сейчас советник у А. Донца. Также у него в советниках числится А. Коцюба из команды «шиномонтажников», бывший президент ГП «Антонов», который известен тем, что во время пребывания на должности устанавливал «рекорды» на самолете Ан-2-100 созданном 70 лет тому назад О.К. Антоновым, рассказывал фейки на 5-м канале ТВ о достройке второго самолета Ан-225 с Китаем и его серийном строительстве и был пойман журналистами программы «Схемы», на том что выписывал себе суточные в командировках в размере 500 долларов. Понятно, что с такими советниками и то что А. Донец специалист в области обслуживания самолетов, ничего путного в авиастроении не сделаешь.

Я начал свое выступление с того, что сказал, если мы не поймем причины почему разрушили отрасль и сейчас ее добивают, то мы ничего не изменим. Не поставив правильный диагноз, мы не будем знать, как «вылечить» систему. Ведь не инопланетяне и даже не американцы разрушили отрасль, а конкретные руководители ГП «Антонов» и чиновники. Главное у всех руководителей ГП «Антонов» после 2005 года было «оседлать» финансовые потоки авиакомпании, набивать карманы и давать взятки чиновникам чтобы удержаться на должности. Воруют они, в основном, за границей заключая контракты через посредников, где и оседают средства. Поэтому никакой аудит это не выявит. (Когда СБУ проверяло деятельность Д.С. Кивы, то выявилось что по бумагам 70% рейсов были порожняком. Что и как возят самолеты за границей, и куда уходят деньги, знают немногие и получают соответственно большие деньги, чтобы не болтать). А в Украину заводят лишь средства на зарплаты и текущую производственную деятельность. Поэтому о строительстве самолетов и речи не идет! 5 лет рассказывают об импортозамещении российских комплектующих (по материалам будет еще сложнее, так как придется заново проектировать все крылья) и конца и края этому не видно. Когда я начал конкретно приводить примеры выведения средств, то А. Коваленко остановила меня и сказала идите в прокуратуру, а здесь мы это не обсуждаем.

Я перешел к теме состава нынешнего руководства ГП «Антонов», сказав, что там много непрофессионалов и лизоблюдов прежних 4-х президентов, в частности, показал на О. Богданова и даже остались «шиномонтажники». (О.Богданов во время всех наших с Р. Щербанем выступлений все время орал – «Это все вранье», а также махал протоколом НТС 2005 года, где лакеи Д.С. Кивы заклеймили меня за мои предложения, что надо делать в отрасли. Кстати, я готов и сейчас подписаться под ними. Кратко изложу, что там было. Я писал об неэффективном управлении руководителями и чиновниками серийными авиационными заводами, о необходимости создать управленческую структуру типа МАП или НКАУ для управления авиастроительной отраслью. Это актуально и сегодня, только учитывая плачевное состояние отрасли, нужно объединить руководство авиационной и космической отраслью в одном ведомстве. Также я писал о необходимости «заморозить» проект самолета Ан-70, у которого не было перспектив, а финансовые средства пустить на серийное производство востребованных на рынках самолетов Ан-148, Ан-140 и Ан-74). Я также говорил, что нужно обновить руководство ГП «Антонов» профессионалами, которые хотят и могут реформировать предприятие и начать восстанавливать производство самолетов. Или как я писал в письмах к А. Коваленко «разворошить гнилое болото» и «влить туда свежую кровь», иначе ничего не изменится, но она никак не реагировала на это.

Александр Донец рассказывал как ему трудно, бюджетных денег и заказов от государства нет, но при этом он увеличил количество сотрудников до почти 10000 человек и в 1.5 раза поднял им среднюю зарплату. Это при том, что предприятие уже несколько лет ничего не создает и не производит – фактически превратили в авиакомпанию. (По его словам, при «шиномонтажниках» уволилось около 2500 перспективных и профессиональных специалистов). Как мне сказали сотрудники ГП «Антонов», что зарплаты больше выросли в руководстве, чем в рядовых специалистах. Когда я спросил, зачем ты набираешь людей без опыта, у тебя же и так большинство ничего вообще не делают? Он ответил, будем их учить, будут перенимать опыт. Для справки: Опыт перенимается тогда, когда на предприятии чего-то создается или строится. А если этого не делается, то просто тупо проедаются огромные финансовые средства вместо, того чтобы вкладывать их в производство и модернизацию самолетов. К сожалению, А. Донец, как говорится, хороший парень, но слабый руководитель для такого критического положения, до которого довели предыдущие руководители ГП «Антонов», а потому не способен, принимать важные решения, навести порядок и прекратить деградацию. Он не самостоятелен, ничего не понимает в создании самолетов и поэтому опирается на команду, которая привела предприятие к краху. Как пишет в своем блоге известный журналист Сергей Лямец:

«Когда вожак стаи не главный, скоро он потеряет все.

Когда отец в семье не главный, он перестает быть мужчиной.

Когда директор фирмы не главный, он скоро потеряет должность и возьмет на себя вину за чужие ошибки

и др.

Далее не выдержал и начал говорить Р. Щербань. Он говорил о важности системы поддержки эксплуатации и как он на протяжении 4-х лет рассказывал об этом руководству ГП «Антонов», а те его посылали… (О. Богданов все время кричал – врет). А. Донец согласился и попросил передать ему предложения. Также Р. Щербань затронул две важные темы. Он сказал, что без проведения глубокой модернизации, «кормильцев» как их называют на предприятии, самолетов Ан-124-100 предприятие через несколько лет прекратит свое существование (У меня это заложено в «Предложениях …»). Для справки. Частная авиакомпания «Волга-Днепр» эксплуатирует в 1.5 раза больше самолетов Ан-124-100, чем «Авиалинии Антонов» и при этом ее численность до 2000 человек. В связи с тем, что «шиномонтажники» разорвали с ними отношения, ГП «Антонов» теряет несколько миллионов долларов ежегодно. В настоящее время а/к «Волга-Днепр» самостоятельно проводит тяжелые формы технического обслуживания, продлевает ресурсы и провела глубокую модернизацию одного самолета Ан-124-100 для испытаний и сертификации значительно опередив ГП «Антонов».

Самолет Ан-124-100, построенный 38 лет назад э благодаря созданной Балабуевым П.В. авиакомпании стал «кормильцем» огромного коллектива ГП «Антонов» и требует глубокой модернизации Источник: Вовнянко А.Г.

Также Р. Щербань привел данные известного специалиста и блогера «leutenante» в области авиастроения, где показано, что самолеты Ан-178 и Ан-132 не только неконкурентоспособны, но и не соответствуют заявленным ГП «Антонов» характеристикам на 20-30%, а, следовательно, они нуждаются в очень серьезных доработках. Кстати, я еще в 2015 году написал, что указанные прожекты не имеют перспектив (см. «Авиастроение Украины – имитация продолжается»). Пиар нынешних чиновников о подписании контракта с Перу на 1 (один) самолет Ан-178 вызывает даже не у профессионалов гомерический смех, т.к. его невозможно выполнить. Как говорится, мельчает народ. Вот раньше врали так врали. Кива Д.С. подписывал бумажки на десятки и сотни самолетов, «шиномонтажники» обещали в таких же количествах строить, не говоря уже про строительство Ан-225 в Китае.

К сожалению, мы так и не поняли для чего встречались с А. Коваленко, т.к. она демонстрировала поддержку только А. Донцу, а наши предложения встречались в «штыки» или игнорировались.

Для справки. Какие еще «достижения», кроме вышеприведенных, продемонстрировал А. Донец на посту ГП «Антонов» за 1.5 года. Защитил диссертацию, которую ему слепили лизоблюды. До этого они сделали лауреатом государственной премии его предшественника, а ныне советника А. Коцюбу. Также мне позвонил с авиакомпании «Авиалинии Антонов» мой товарищ 3 недели назад и сказал, что его брат Павел Донец стал «смотрящим», вместо ставленника команды П.А. Порошенко. Но я это давно знал, что нынешние руководители поставили на ключевые должности «своих» людей и родственников.

Когда нынешние чиновники, никогда не работающие в промышленности, а тем более в авиастроении, и ни черта в ней не понимающие, собирают тех, кто прямо или косвенно причастен к ее разрушению для обсуждения вопросов как ее реанимировать то оторопь берет (См. «Авіаційна промисловість України - на бриючому польоті …». Український інститут майбутнього з участю представників органів державної влади, авіабудівних підприємств, закладів науки та освіти, експертних організацій провів круглий стіл на тему "Сучасний стан і перспективи підприємств авіаційної промисловості України"). Причем А. Донец, как-будто на представление в цирк, привел с собой еще лакеев экс-президента Кивы Д.С. и кучу студентов. Глядя на это у меня в голове возникает глупая параллель, как бы Президент Зеленский В.А.собрал представителей предыдущей власти и спросил, что делать? А они бы ему ответили: оставить все как было и еще дать побольше бюджетных средств! Собственно, в главном обсуждении за круглым столом к этому и свелось – дайте денег, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо все хорошо!

Хотя, как бы, власть в Украине поменялась, но все осталось по-прежнему. Если чиновникам говоришь, что на государственном предприятии воруют, то они вместо того, чтобы это прекратить, быстро берут их под свое «крыло».

Из всего вышеприведенного складывается впечатление, что никто в нынешней «зеленой» власти не заинтересован, чтобы в стране сохранилась и развивалась авиастроительная отрасль.

Ниже я привожу обращение к Президенту Украины Зеленскому В.А. (которое ранее неоднократно направлял в различные инстанции) в надежде что в Украине найдутся люди или чиновники, которым небезразлично судьба авиастроительной отрасли и передадут ему для рассмотрения, т.к. обращения ко всем ветвям «зеленой» власти оказались бесполезными.

Звернення до Президента України Зеленського В.О.

По питанню: колапса авіабудівної галузі України та «Пропозицій по її відродженню ірозвитку…»

Шановний Володимире Олександровичу!

Україні в спадок від Радянського Союзу дісталася потужна авіаційна промисловість яка випускала до 250 літаків на рік включаючи шедеври світового авіабудування літаки Ан-124 «Руслан» і Ан-225 «МРІЯ», а конструкторське бюро О.К. Антонова було світовим лідером, нарівні з корпорацією Локхід (США), в розробці військово-транспортних літаків.

За часів незалежності України авіабудівна галузь продовжувала розвиватися видатним генеральним конструктором і менеджером П.В. Балабуєвим за фінансової підтримки створеної ним же авіакомпанії «Руслан» (зараз «Авіалінії Антонова») зароблені якою валютні кошти він вкладав в створення нових літаків і розвиток вітчизняного авіабудування. Під його керівництвом були створені літаки Ан-70, Ан-38, Ан-74-300, Ан-32П, Ан-140, Ан-148, втілені цифрові технології і композитні матеріали, закуплені літаки Ан-124 для авіакомпанії і проведена їх глибока модернізація, продана ліцензія на виробництво літака Ан-140 в Іран, будувалося житло для працівників, розвивалось литовище і багато іншого.

Після так званої «помаранчевої» революції 2005 року, Балабуєв П.В. вимушено пішов у відставку і почалася деградація авіабудівної галузі. Головною задачею керівників ДП «Антонов» стало використання коштів зароблених авіакомпанією за кордоном через посередників для своїх власних потреб і хабарів чиновникам, а не для розвитку авіабудівної галузі.

Починаючи з 2005 року посада генерального конструктора АНТК ім. О.К.Антонова, а потім і президента ДП «Антонов» продавалася чиновниками за великі гроші або віддавалася ставленикам-непрофесіоналам лише для виводу коштів з підприємства. В 2005 і 2010 роках посада генерального конструктора, а потім і президента ДП «Антонов» була продана за 1.5 і 5 млн. доларів відповідно Ківі Д.С. і сотні мільйонів доларів йшли на кармани керівників ДП «Антонов» та хабарі, щоб втриматись на посадіах. Величезні бюджетні кошти були вкрадені при побудові літаків Ан-70 для МО, Ан-148 для лізингової компанії і др. (див. «Аттракцион невиданной жадности: Д.С. Кива – могильщик украинской авиации», сайт «Правда Украины»).

В 2015 році авіаційну галузь передали з Міністерства економічного розвитку і торгівлі до ДК «Укроборонпром» а на посаду в.о. президента ДП «Антонов» Президент Порошенко П.О. призначив нардепа від БПП, директора ТОВ "Ауді Центр Хмельницький" Гвоздьова М.О.. Секретар РНБО В. Турчинов та його 1-й заступник О. Гладковський-Свинарчук, також призначили на керівні посади в ДП «Антонов» своїх ставлеників, жоден з яких не мав ніякого відношення до авіабудування, освіти та знань. Головне їх завдання – викачувати кошти з ДП «Антонов», а не створювати літаки. Тільки в 2015 році, по даним ЗМІ, вони вивели близько 50 млн. доларів.

В результаті непрофесійного керівництва та виведення значних коштів з ДП «Антонов» з 2015 р. в авіабудівній галузі України припинено серійне виробництво літаків, втрачені всі ринки збуту, за багато років так і не створена система сервісної підтримки, відсутні конкурентоспроможні літаки та не ведеться ніяка виробнича діяльність. ДП «Антонов» нічого не створює і не виробляє крім технічного обслуговування літаків своєї авіакомпанії і просто проїдає валютні доходи авіакомпанії «Авіалінії Антонова». Харківське державне авіаційне промислове підприємство (ХДАПП) практично банкрут.

Побудовані командою колишнього «генерального конструктора» а потім і президента ДП «Антонов» Ківи Д.С. (вони і сьогодні знаходяться на більшості керівних посад) для піару в одному екземплярі, так звані, нові літаки Ан-178 і Ан-132Д є глибокими модифікаціями старих літаків не є конкурентоспроможними і не відповідають навіть заявленим характеристикам, а тому на них відсутні замовлення. За 4 роки так і не спромоглися при величезних прибутках побудувати повноцінний ударний безпілотник «Горлиця» для збройних сил, а тому Україна змушена була купити 6 безпілотників в Туреччини за 69 млн. доларів.

На багаторазові звертання на протязі півроку про відновлення авіабудівної галузі до АПУ та ОПУ, РНБО, ДК «Укроборонпром», направлені з червня 2019 р. ми отримували тільки відписки. Лише 24.10.2019 р. заступник керівника Офісу Президента України Коваленко А.М. провела нараду «Проблемні питання авіаційної промисловості України та шляхи її вирішення» та в кінці листопада 2019 року в ДК «Укроборонпром» провели нараду по обговоренню проблем авіабудівної галузі, але ніяких конкретних кроків по припиненню руйнування галузі так і не зроблено.

Розповіді нових керівників ДК «Укроборонпром» про те що в галузь прийдуть великі західні компанії не більше чим вигадки.

Ще раз наголошуємо - головна проблема авіабудівної галузі це некомпетентне керівництво ДП «Антонов» і галузі та виведення значних коштів, а не відсутність бюджетних коштів та державних замовлень. Хоча це також важлива складова, якщо ці кошти не розкрадають.

Нинішне керівництво ДП «Антонов», яке контролює підприємство і його фінансові потоки, купило (за украдені в підприємства кошти) за великі кошти в попереднього керівника ДК «Укроборонпром» Букіна П.Ю. посаду президента ДП «Антонов» на 3 роки та поставили туди свого ставленика А. Донця. Посада «купується» не для того щоб розвивати підприємство (проводиться імітація діяльності, наприклад, імпортозаміщення), а щоб красти!. Підприємство за рахунок вантажних перевезень авіакомпанією в 2018 році отримало: величезні доходи 7.92 млрд. гр., чистий прибуток 926 млн. гр.. При цьому з авіакомпанії ще щорічно виводиться за кордоном на кармани керівників та хабарі (щоб втриматися на посадах) ще до 15 млн. доларів. Ніякі аудити не виявлять ці крадіжки тому що схеми відпрацьовані на протязі 15 років. Приблизно такі ж цифри будуть і в 2019 році. За вказані кошти вже давно можна було провести імпортозаміщення російських комплектуючих, розпочати будувати ударні безпілотники «Горлиця» для української армії та добудовувати літаки Ан-148 і Ан-158 які вже декілька років стоять на підприємстві. Але керівництво ДП «Антонов» нічого не створює, не будує, а президент Донець О.Д. 1.5 року бігає по різних нарадах і чиновниках та розповідає що держава не надає бюджетного фінансування та замовлень і вони от-от виконають імпортозаміщення російських комплектуючих. На заміщення російських матеріалів ще піде декілька років і про авіабудування в Україні взагалі можна буде забути. Такого маразму не має в жодній державі світу!

Головна задача нинішнього керівництва ДП «Антонов», більшість з яких причетна до руйнування підприємства і галузі, це як найдовше втриматися на фінансових потоках авіакомпанії та високооплачуваних (200-890 тисяч гривен щомісяця) посадах та «плакатись» що відсутнє державне фінансування, а не будувати літаки! Про це неодноразово писали в ЗМІ (див. «Авиастроение Украины: дайте денег, может быть, построим самолет», «Авиастроительную отрасль Украины превратили в производителя фейковых новостей» - сайт «Хвыля» і др.).

Шановний Володимир Олександрович!

Якщо на державному рівні прийняти швидкі та рішучі дії по вирішенню назрілих проблем, оновити некомпетенте керівництво ДП «Антонов» та розробити реальну (а не показову) Програму відновлення авіабудівної галузі, то повірте, на сьогодні в Україні ще є шанс зберегти авіабудування. Ми наполягаємо що можливо через 1-1.5 року розпочати серійне виробництво літаків і безпілотників «Горлиця» для збройних сил і ми готові доповісти Вам.

Прошу Вас виділити з свого напруженого графіку 15 хвилин для надання Вам інформації про реальний стан авіабудівної галузі України та розроблених «Пропозицій про відновлення та розвиток авіабудівної галузі України на 2020-2024 р.р.».

Додаток: «Пропозиції по відновленню..» на 12 сторінках.

З повагою, Анатолій Григорович Вовнянко та коллеги, екс-керівник програми створення літака Ан-225 «Мрія», заст. Головного конструктора по літаках Ан-225, Ан-325, Ан-218, Ан-124, Ан-124-100 і їх модифікацій, а також авіаційно-космічних системах.

А. Вовнянко, ведущий конструктор в службе самолета Ан-70 1982-1985 г.г., руководитель службы ведущих конструкторов по самолету Ан-225 1985-1989 г.г., зам. Главного конструктора по самолетам Ан-225, Ан-325 и авиационно-космическим системам 1989-1991 г.г., зам. Главного конструктора по самолету Ан-218 1991-1994 г.г., зам. Главного конструктора по самолетам Ан-124, Ан-124-100, Ан-225 и их модификациям, а также авиационно-космических системам 1994-2008г.г.