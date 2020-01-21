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РИА Новости

Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" зашло в порт Монтевидео

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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео.
Источник изображения: © Фото : Посольство РФ в Уругвае

МОНТЕВИДЕО, 19 янв – РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, зашло в воскресенье в порт Монтевидео.

Судно встречали посол РФ в Уругвае Николай Софинский, российские дипломаты, президент уругвайского Антарктического института Мануэль Бургос, представители уругвайского военно-морского флота.

Командование судна провело мини-экскурсию, российские моряки и специалисты, работающие на борту, рассказали о маршруте и о задачах экспедиции.

Среди целей экспедиции - изучение и анализ состояния гидрометеорологической обстановки в сложных климатических условиях и дальних морских зонах, проведение непрерывных наблюдений за развитием опасных явлений погоды по маршруту следования судна, а также в Антарктическом регионе. По словам руководителя экспедиции капитана первого ранга Олега Осипова, одной из важных задач также является исследование рельефа дна в районе моря Беллинсгаузена и маршрутный промер.

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео

Источник изображения: © Фото : Посольство РФ в Уругвае

"Мы специально установили многолучевые эхолоты, чтобы работать и на малых глубинах, и на больших - комплекс позволяет захватывать широкую полосу", - сказал капитан. "Если посмотреть на карту района наших исследований, там есть белые пятна, там вообще никто не ходил. Очевидно, там лед, сложная обстановка", - продолжил он.

Судно также будет выполнять и гравиметрическую съемку. "Наличие этих данных позволяет правильно определять форму земли", - сказал он. Также предметом изучения станут гидрологический режим (соленость, температура, скорость распространения звука в воде), физика атмосферы (гидрометеорологические параметры и явления, солнечная активность) и уточнение береговой черты.

По словам капитана, этот район не исследован специалистами. "Я больше чем уверен, что мы найдем много характерных форм рельефа дна, которые не обозначены на этой карте", - сказал он.

Судно "Адмирал Владимирский" 3 декабря отправилось из Кронштадта в масштабную кругосветную океанографическую экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" было построено в 1975 году в польском Щецине, входило в состав 176-й отдельного дивизиона океанографических исследовательских судов, базировавшегося в Севастополе. Входит в состав Балтфлота. Водоизмещение судна 9120 тонн, длина 147,8 метра, ширина - 18,6 метра, осадка - 6,4 метра. Дальность плавания 18 тысяч миль при 15 узлах, экипаж 170 человек.

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее кругосветную экспедицию, в порту Монтевидео

Источник изображения: © Фото : Посольство РФ в Уругвае

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