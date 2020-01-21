От Р-7 до "Ярса": почему ядерные ракеты теряют в весе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Сотни тонн металла и керосина, впечатляющие габариты и термоядерная начинка — ровно 60 лет назад, 20 января 1960-го, на вооружение приняли комплекс с первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой Р-7. В последующие годы ракеты значительно поумнели и "похудели", став при этом еще смертоноснее. Как развивалось стратегическое оружие СССР и России — в материале РИА Новости.

Первенец РВСН

Разработку ракеты дальнего действия поручили в середине прошлого века ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. Решение оснастить ее термоядерным зарядом приняли после создания и успешного испытания первой водородной бомбы РДС-6С.

Специально для испытаний Р-7 в Казахстане построили полигон Байконур. Первый удачный пуск "семерки" состоялся в августе 1957-го. Ракета пролетела более пяти с половиной тысяч километров — до полигона Кура на Камчатке. А уже в октябре она вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. Таким образом, у СССР появилась возможность быстро забрасывать ядерные заряды на территорию США без применения авиации. Р-7 приняли на вооружение в январе 1960-го — первая дивизия в составе нескольких ракетных полков базировалась в Плесецке.

Конструктивно ракета представляла собой двухступенчатую систему. Первая ступень диаметром 9,5 метра состояла их четырех блоков. В ней размещались баки для окислителя и керосина, приборный и силовой отсеки, маршевый двигатель и рулевые агрегаты. И головная часть — в форме конуса длиной более семи метров и весом пять с половиной тонн. Хотя масса полностью заправленной "семерки" достигала 260 тонн, на другой континент она могла доставить лишь трехтонную боеголовку мощностью 1,5 Мт.

"Семерки" прослужили до 1968-го. На ее базе создали множество ракет-носителей, в том числе класса "Союз", которые до сих пор возят космонавтов и астронавтов на МКС, а также выводят на орбиту спутники.

Первый пуск межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7 Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России /

Курс на снижение веса

Вскоре военным потребовалась более мощная, но компактная ракета. Огромная "семерка" была слишком дорогой и неудобной. Габариты сильно влияли и на оперативность развертывания ракетных войск, не позволяли эффективно замаскировать стартовые позиции.

ОКБ-1 разработало межконтинентальную баллистическую ракету Р-9А, стартовая масса которой уже не превышала восьмидесяти тонн. Она также работала на смеси кислород-керосин, однако более производительные двигатели поднимали в воздух куда большую нагрузку. И ядерные заряды для Р-9А усовершенствовали — ракета оснащалась либо легкой боеголовкой весом 1700 килограммов и мощностью 1,6 Мт, либо тяжелой — массой 2200 килограммов и мощностью пять Мт. Первая летала на 16 тысяч километров, вторая — на 12.

Тем не менее процесс установки Р-9А на стартовую площадку и подготовки к пуску был довольно трудоемким. Сначала ракету монтировали в монтажно-испытательном комплексе, затем на самоходной тележке доставляли к месту старта и вертикализировали. Далее — заправка топливом, настройка системы управления и прицеливания. Наконец — пуск. На все про все у расчета уходило несколько часов.

Относительная компактность позволила упаковать Р-9А в шахтную пусковую установку (ШПУ). На стартовой площадке оборудовали сразу две шахты, в которых МБР находились в высокой степени боевой готовности, однако без топлива в баках.

Ракета Р-9А у Центрального музея Вооруженных сил Источник изображения: CC BY 2.5 / Arsenyev /

Компактная "сотка"

Р-9А сняли с вооружения в середине 1970-х. Ее сменила МБР нового поколения — УР-100. Для достижения паритета с США в ядерной гонке СССР понадобился ракетный комплекс, годный для массового производства. Малогабаритная УР-100 весила порядка пятидесяти тонн. Причем это первая ракета, которую можно было до десяти лет хранить в шахте в боеготовом состоянии.

УР-100 заправляли топливом на заводе, помещали в герметичные транспортно-пусковые контейнеры и доставляли к месту базирования. В конструкции реализовали множество передовых технологий. Например, пуск ракеты, как и контроль за ее состоянием, осуществлялся дистанционно. И хотя УР-100 оснащались моноблочной боевой частью со сравнительно небольшим ядерным зарядом в одну мегатонну, недостаток мощности с лихвой компенсировали количеством — по всему СССР были разбросаны тысячи шахт.

Межконтинентальная баллистическая ракета МР-УР-100 в городе Байконур в парке Мира Источник изображения: © Фото : Alexander Melnik/ https://myauu.livejournal.com/120116.html

Следующая МБР легкого класса — УР-100Н. В целом по конструкции она повторяла предшественницу, но разработчикам пришлось увеличить стартовую массу до ста тонн. За счет этого УР-100Н могла забросить на территорию противника в несколько раз больше полезной нагрузки. Боевая часть состояла уже из шести небольших боеголовок с индивидуальным наведением. Шахтные пусковые установки не понадобилось строить заново — переоборудовались оставшиеся от УР-100. Они отличались повышенной защищенностью и были способны выдержать ядерный взрыв.

Параллельно создавали и МБР тяжелого класса. Так, в 1978-м на вооружение РВСН приняли самую мощную в мире межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М. Стартовая масса — больше 200 тонн. Двухступенчатые ракеты также поступали с завода в герметичных контейнерах, работали на высококипящем двухкомпонентном топливе. Моноблочные и разделяющиеся головные части забрасывали тяжелую боеголовку мощностью 25 Мт на расстояние более 11 тысяч километров. Особенность этой ракеты — минометный старт, то есть МБР выстреливалась из шахты пороховыми зарядами, а дальше уже включался маршевый двигатель.

Запуск баллистической ракеты РС-18 "Стилет" с космодрома Байконур Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Казак

Твердотопливная эра

Велась работа и над МБР на твердом топливе. Твердотопливные ракеты дешевле и проще в производстве, а также значительно безопаснее при длительном хранении. В конце 1980-х РВСН получили комплексы мобильного и шахтного базирования "Тополь", а еще через несколько лет — усовершенствованный "Тополь-М".

Ракета — трехступенчатая, в транспортно-пусковом контейнере. Диаметр — менее двух метров. Срок хранения — 15-20 лет. Стартовая масса — всего 45 тонн. Оснащена "миниатюрной" моноблочной частью мощностью 550 кТ или несколькими разделяющимися боеголовками.

В конце нулевых российские РВСН вооружили такими же компактными, но куда более совершенными твердотопливными комплексами РС-24 "Ярс". По сути, это глубокая модернизация "Тополей" — отличаются лишь головная часть и система управления. Но за счет более совершенных двигателей у "Ярсов" сокращено разгонное время на начальном этапе полета, они намного маневреннее и точнее. "Ярсы" преодолевают все существующие системы противоракетной обороны, а каждый боевой блок индивидуально наводится на цель. По информации Минобороны, к 2024-му РВСН полностью перевооружатся на современные "Ярсы" и откажутся от устаревших "Тополей".