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РИА Новости

В МИД выразили беспокойство из-за роста активности НАТО в Арктике

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Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов обратил внимание на усиление деятельности НАТО в Арктике.

"Мы обеспокоены ростом активности Североатлантического альянса в Арктике. Мы об этом откровенно и честно говорим партнерам и мировой общественности. Особо беспокоит нас повышение активности в Арктике неарктических государств стран — членов НАТО", — заявил он.

Как отметил посол, сегодня неарктические государства страны — члены НАТО принимают военные арктические стратегии или выпускают доклады и другие документы, в которых оправдывается целесообразность военного присутствия в высоких широтах.

"Мы считаем, что это ведет к напряженности, это подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия", — добавил Корчунов.

В конце декабря командующий российским Северным флотом Александр Моисеев заявил, что НАТО активно увеличивает боевую подготовку своих войск в Арктике.

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