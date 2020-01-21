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РИА Новости

Рябков ответил на вопрос о возможности военных учений стран БРИКС

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны БРИКС проведут в текущем году военное пятистороннее многоборье, подобные форматы сейчас для объединения предпочтительнее, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о возможности проведения в этом году военных учений стран БРИКС.

"Форматы подобного рода совместных мероприятий определяются в зависимости от потребностей профильных ведомств и специфики развития ситуации в том или ином регионе. Не самоцель гнаться за 5-сторонним форматом и в таких вопросах тоже. Есть другие способы взаимодействия с каждой из указанных стран, которые дают должную отдачу. И мы будем следовать этой логике дальше", - сказал Рябков на пресс-конференции, посвященной председательству России в БРИКС в 2020 году и организованной на площадке МИА "Россия сегодня".

"Что касается 5-стороннего контакта по линии военных ведомств, то, среди прочего, могу упомянуть о предстоящем в текущем году военном многоборье в 5-стороннем формате, который, я уверен, вызовет повышенный интерес и привлечет внимание и станет сигналом о том, что наши военные ищут формы, как лучше знакомиться друг с другом, в том числе и в таких сферах, где мы находимся в соревновательной среде", - сказал замглавы МИД РФ.

БРИКС – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Председательство в группе БРИКС с 1 января 2020 года перешло от Бразилии к России.

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2020-й год
БРИКС
Военные учения
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