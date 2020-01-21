Россия увеличит вдвое число РЛС «Резонанс-Н» в Арктике

Генеральный штаб Вооруженных сил России принял решение расширить число радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н» в Арктике. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе РФ, передает ТАСС 20 января.

«Генштаб принял решение развернуть на севере России, кроме пяти уже заказанных, еще пять РЛС «Резонанс-Н», способных обнаруживать гиперзвуковые цели», — отметили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, северо-восточное стратегическое направление связано с повышенной ракетной опасностью, но после расширения количества РЛС «Резонанс-Н» в арктическом регионе будет полностью защищено.

Мобильный радиолокационный комплекс «Резонанс-Н» с элементами искусственного интеллекта в Арктике был развернут Россией в январе 2019 года.

Комплекс может зафиксировать на расстоянии 1 тыс. км широкий класс современных воздушных объектов, в том числе малозаметные и гиперзвуковые летательные аппараты, а также мини-дроны, вертолеты и самолеты-невидимки.

Благодаря фазированной антенной решетке и локатору «Резонанс-Н» может автоматически обмениваться данными с другими РЛС и давать целеуказания огневым средствам системы ПВО на расстоянии до 600 км.

Круговой обзор пространства ведется не вращающимися антеннами, а электронными средствами, что повышает надежность и эффективность локаторов. При производстве используются только отечественные компоненты и программное обеспечение.

РЛК можно оперативно перебазировать — аппаратура размещена на грузовых автомобилях и в контейнерах, комплекс адаптирован для работы в условиях Крайнего Севера.