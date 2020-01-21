Замена для Bradley: попытка №2

Американская армия слишком поспешила в попытке заменить свои БМП Bradley. Вчера, 19 января, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США отменило тендер OMFV и перезапустит программу по закупке опционально управляемых боевых машин пехоты.

Впервые о программе Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV, «опционально управляемая боевая машина») стало известно в марте прошлого года. Согласно описанию программы, OMFV должна действовать на поле боя вместе с пехотой и предназначена для ближнего боя. Ключевые задачи, выдвигаемые новой боевой машине, — маневрирование и поражение целей комбинированным оружием.

Немецкая БМП Lynx — один из претендентов, «не успевших» на тендер OMFV Источник изображения: reinmetall.de

Тендер на OMFV проводился по ускоренной программе и включал в себя закупку до двух типов действующих образцов боевых машин. Контракт с финалистами конкурса планировалось подписать уже в 2020 году, но в Минобороны США переоценили возможности разработчиков. Уложиться в очень сжатые сроки тендера сумел лишь один претендент — компания General Dynamics Land Systems.

«Сегодня армия США отменит нынешний запрос на этап быстрого прототипирования по программе OMFV. Основываясь на отзывах и предложениях, полученных от промышленности, мы решили, что необходимо пересмотреть требования, стратегию приобретения и график движения вперёд», — рассказал Брюс Джетт, начальник отдела закупок армии США.