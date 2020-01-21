Новый шпионский инструмент НАТО: может на 200 километров заглянуть в Россию (VG, Норвегия)

НАТО намерена развернуть в Европе модернизированные беспилотники Global Hawk, которые, по словам генсека организации, смогут отслеживать ситуацию в соседних странах, не нарушая их воздушного пространства. Речь в первую очередь идет о шпионаже на территории России.

Когда новые шпионские беспилотники НАТО встанут на крыло, альянс и 29 его членов получат уникальную возможность составить представление, что творится на соседних с НАТО территориях.

"Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны. Мы сможем гораздо лучше разобраться, что там за ситуация", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) VG.

Два дрона, которые представляют собой более новую версию американского беспилотника Global Hawk, сейчас проходят испытания на итальянском острове Сицилия.

Будут готовы к 2022

В течение года в Италию доставят еще три дрона. Всего НАТО купила пять аппаратов. Предполагается, что в 2022 году после многочисленных испытаний начнет функционировать новая система наблюдения за наземной обстановкой НАТО.

Дроны смогут летать по 30 часов без заправки. С высоты в 18 километров их радары и датчики будут передавать четкие изображения того, что происходит на земле. Пилоты будут оставаться внизу на Сицилии и работать сменами от четырех до шести часов. Дрон с базы Сигонелла на Сицилии всего за несколько часов может долететь до Финнмарка, с высоты наблюдая за территориями в радиусе 200 километров. В обратный путь он отправится только через 10-15 часов.

По словам главы НАТО Йенса Столтенберга эти дроны дают НАТО уникальное преимущество. Ни у России, ни у Китая нет самолетов, которые работали бы на такой высоте.

Смогут наблюдать за Крымом

"США - единственная страна, у которой есть что-то подобное", - сказал Столтенберг VG. "Если бы у нас были такие возможности в 2014 году, когда Россия применила военную силу в отношении Украины и аннексировала Крым, мы бы смогли получать гораздо более точную информацию о происходящем там. Во время кризисов всегда много путаницы и неопределенности. В таких случаях очень важно иметь надежные данные о том, что происходит", - говорит он.

Аппарат командования НАТО давно ждал этого момента: формальное решение о приобретении дронов было принято в 2012 году. Тогда предполагалось, что они будут в воздухе с 2017 года, но как оказалось, это было слишком оптимистично, и потребуется на пять лет больше.

Норвежский поставщик

Норвегия и 14 других стран НАТО совместно потратили на закупки около 13 миллиардов крон (примерно 91 миллиард рублей - прим. перев.), но во владение самими дронами сейчас вступит именно НАТО. Норвежская оборонная промышленность тоже внесла свою вклад: компания Kongsberg предоставила огромные базы данных. Все изображения с дронов будут отправляться в архив, чтобы их потом можно было сравнить с более свежими фотографиями и найти отличия. Для этого анализа НАТО будет использовать искусственный интеллект, чтобы получать данные разведки с большой скоростью.

"В отличие от спутниковых фотографий, изображения с радаров и датчиков не зависят от погоды и темноты. Другая уникальная особенность заключается в том, что все 29 стран НАТО будут получать к ним доступ вскоре после съемки", - рассказал бригадный генерал США Фил Стюарт (Phil Stewart).

Помощь во время катастроф

Приоритетные для работы дронов области будет определять командный аппарат НАТО. По умолчанию предполагается, что они будут летать только над собственной территорией НАТО, если все члены альянса не договорятся об ином.

Пять беспилотников смогут непрерывно контролировать две области одновременно, по очереди сменяя друг друга и отправляясь на Сигонеллу для заправки.

Столтенберг говорит, что их также будут предоставлять в распоряжение гражданских в случае природных катастроф: "Мы готовы к тому, что к НАТО будут обращаться за помощью при природных катастрофах. Недавно в Албании произошло землетрясение. Дроны могут доставлять информацию о том, как развивается ситуация и куда направляются беженцы", - рассказал он.

Альф Бьярне Йонсен (Alf Bjarne Johnsen)