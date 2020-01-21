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Российская газета

Фрегат Балтфлота вышел на учения с японским эсминцем

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Отряд кораблей Балтийского флота прибыл в Аравийское море, где пройдет совместное учение с эсминцем "Харусамэ" морских сил самообороны Японии.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение пройдет 20 и 21 января, это первый опыт совместных маневров для кораблей двух флотов.

В составе российского отряда - сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и морской буксир "Виктор Конецкий". Им вместе с японскими экипажами предстоит отработать связь, обмены сигналами и тактическое маневрирование, в том числе и ночью. Также в программе учения - досмотр и освобождение условно захваченного "пиратами" судна и эпизод посадки на палубы кораблей.

Детали маневров и вопросы безопасности руководители учениями с российской и японской стороны обсудят сегодня на планирующей конференции в Аравийском море, на борту эсминца "Харусамэ".

Кстати

СКР "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" покинули Военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан. В декабре отряд участвовал в морской фазе российско-индийского учения "Индра-2019" и в трехсторонних российско-китайско-иранских маневрах "Пояс морской безопасности-2019".


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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