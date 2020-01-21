Пентагон планирует разместить гиперзвуковые ракеты на дальних бомбардировщиках B-52

Американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress в перспективе не планируется использовать для доставки ядерных гравитационных бомб типов: B61-7 и B83-1. Его модернизируют, как платформу для ракет, разрабатываемых в рамках программы создания высокоточного оружия дальнего действия (Long-range standoff weapon, LRSO).

Представитель Ядерного стратегического командования ВС США заявил, что видавший виды B-52 все еще остается инструментом национальной безопасности и общепризнанным символом мощи американской военной авиации, способным наносить удары ядерными и обычными боеприпасами, там где это понадобится. Командование Ядерных стратегических сил считает, что B-52, являющийся многоцелевой платформой, по-прежнему обладает широким спектром возможностей, включая доставку самого современного высокоточного оружия. А крылатые ракеты воздушного базирования (Air Launched Cruise Missile, ALCM) продолжает оставаться для США основным средством ядерного сдерживания. Поэтому, как сообщает источник, экипажи B-52 уже в настоящее время не обучаются использовать B83 и B61.

В частности, директор ядерного информационного проекта Федерации американских ученых (Federation of American Scientists), Ханс Кристенсен на своей страничке в Twitter разместил пост о том, что в соответствии с «Инструкцией для ВВС 91-111» (Air Force Instruction 91-111) бомбардировщики B-52 больше не рассматриваются, как платформа для размещения гравитационных боеприпасов. А директор по связям с общественностью «Оперативного центра управления совместным глобальным ударом» (Joint-Global Strike Operations Center) Джастин Оукс пояснил, что программа перевооружения данного стратегического бомбардировщика займет несколько лет. Из его слов, также, стало известно, что бомбы B61 и B83 останутся на вооружении другого дальнего самолета - невидимки B-2 Spirit.

Новая ядерная крылатая ракета воздушного базирования LRSO, заменит устаревшую ALCM AGM-86B, разработанную еще в начале 1980-х годов. Командование СЯС планирует принять на вооружение новый боеприпас к началу 2030-х. Получается, что «Большой уродливый жирный парень» (Big Ugly Fat Fellow – так в шутку прозвали бомбардировщик B-52 американские пилоты) еще долго послужит. В ВВС США считают, что этому самолету предстоит летать вплоть до конца 2050 – х, а может и дольше. Напоминает, что данный бомбардировщик поступил на вооружение ВВС США в далеком 1955 году. А его производство было остановлено в 1962 -м, всего, начиная с 1952 года, построили 744 таких самолетов различного назначения. Его боевой радиус - 7210 км, крейсерская скорость - 812 км/ч, максимальная скорость - 957 км/ч, дальность полета – до 15 тыс. км,, практический потолок - 16 765 м, полезная нагрузка – 31,5 т.

Новая ракета, судя по всему, будет гиперзвуковой. Еще в феврале 2018 разработчик и производитель данного вооружения Lockheed Martin Corp приступил к подготовке лабораторных и производственных площадок в Орландо. А в апреле того же года официально было оглашено о заключении контракта на разработку и производство гиперзвукового оружия. Только на подготовку прототипа запланировано потратить 982 млн долл. Новый завод оборудован робототехникой и открыт в прошлом году. Он расположен к югу от пересечения дорог ведущих на Песчаное озеро и Киркман, и рассчитан на 1000 сотрудников, его площадь составляет около 237 тыс. м кв. На данный момент известно, что в июне прошлого года были проведены первые летные испытания новой ракеты AGM-183A «Arrow».. Тестовые пуски осуществлялись с B-52 на авиабазе ВВС США Эдвардс, штат Калифорния. Помимо ракеты тестировался сам самолет, определялись оптимальные габариты его фюзеляжа. Каждый самолет в настоящее время имеет восемь турбовентиляторных двигателей Pratt & Whitney TF33-P-3/103. Но, они не отвечают новым техническим требованиям. Поэтому для B-52 создается новый двигатель, пока планируется заменить силовые установки на 75-ти самолетах этого типа, в дальнейшем, вероятно, переоснастят все имеющиеся в наличии B-52 . На модернизацию этих стратегов ВВС США планирует 1,3 млрд. долл. Но, здесь у командования Военно-воздушных сил есть проблемы. ВВС хотят получить новые двигатели для своих тяжелых бомбардировщиков как можно быстрее, а законодатели настаивают на том, чтобы их посвятили в мельчайшие детали контракта до того, как они предоставят финансирование, в соответствии с формулировкой закона 2020 года О государственной оборонной политике.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО