Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями

Речь идет о еще пяти РЛС "Резонанс-Н" вдобавок к пяти имеющимся

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генштаб Вооруженных сил РФ решил увеличить в Арктике число способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н" с пяти до 10. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Весной 2019 года в Пентагоне заявили, что для ВС США разработка гиперзвуковых средств поражения - приоритет номер один. В ноябре 2019 года в американских ВВС сообщили, что уже разрабатывают два вида гиперзвукового вооружения, к 2022 году один из них или оба должны быть в начальной боевой готовности.

"Генштаб принял решение развернуть на севере России, кроме пяти уже заказанных, еще пять РЛС "Резонанс-Н", способных обнаруживать гиперзвуковые цели", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что после развертывания в арктической зоне всех 10 станций "северо-восточное ракетоопасное направление будет полностью прикрыто "охотниками" за гиперзвуковыми аппаратами".

В настоящее время действует контракт на поставку военному ведомству пяти РЛС "Резонанс". Как сообщал в ноябре 2019 года ТАСС гендиректор компании разработчика станций Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко, в российской Арктике несут боевое дежурство два радара "Резонанс", третья станция на архипелаге Новая Земля подготовлена к заступлению на дежурство, четвертая РЛС передана, но не развернута, пятая изготовлена.

"Резонансы" работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям - на дальности до 1200 км, по высоте - до 100 км.

Как заявил в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин, Россия в настоящее время имеет преимущество в разработке гиперзвукового оружия.