В МИД Ирана заявили, что не вышли из ядерной сделки

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Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави выступил с заявлением по поводу «ядерной сделки». Это соглашение, из которого несколько месяцев назад вышли Соединённые Штаты. В тот момент европейцы обратились к Тегерану, предлагая властям Ирана продолжить исполнение своих обязательств в рамках соглашения, к которому стороны шли несколько лет.

В Иране тогда отметили, что Европейский союз в таком случае обязан содействовать Ирану дипломатически и экономически. Одним из иранских условий в отношении европейцев было условие о помощи в преодолении американских санкций – в первую очередь по продаже нефти.

Сегодня Аббас Мусави упрекнул европейских лидеров в том, что те не прилагают необходимые усилия по сохранению ранее достигнутых договорённостей.

При этом господин Мусави заявил, что Иран по-прежнему остаётся в соглашении, а все обвинения со стороны Брюсселя и других европейских столиц в нарушениях этого соглашения являются, по словам представителя МИД Ирана, несостоятельными.

Мусави:

Будем ли мы в дальнейшем снижать уровень своих «ядерных» обязательств, зависит от других сторон сделки.

При этом Мусави напомнил, что первоначальный вариант сделки фактически уже давно не работает – с того момента, как из договорённостей вышли американцы.

Аббас Мусави:

Но Тегеран не закрыл дверь для переговоров.

Ранее Иран вернулся к обогащению урана, но до «оружейного» уровня обогащения пока далеко.