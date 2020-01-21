Путин проинформировал постоянных членов СБ РФ об итогах конференции по Ливии

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Традиционно обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития нашей страны. Президент также информировал участников совещания о своем участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, целом ряде двусторонних контактов, которые состоялись у главы государства "на полях" этой конференции", - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, в совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, и.о. министра внутренних дел Владимир Колокольцев, и.о. министра обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ РФ Александр Бортников, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.