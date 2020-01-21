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Интерфакс-АВН

Дуэт женщин-астронавтов NASA в очередной раз вышел в открытый космос с МКС для замены аккумуляторов солнечных панелей

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Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир.
Источник изображения: NASA/Handout via REUTERS

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в понедельник совершили новый выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) для завершения операции по модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум начался в 06:44 по времени Восточного побережья США (14:44 МСК). Он будет продолжаться около 6,5 часа.

Меир и Кук предстоит завершить замену устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. В ходе предыдущего выхода с борта МКС 15 января они демонтировали четыре устаревших аккумулятора и установили два новых.

В ходе предстоящих работ они должны будут демонтировать еще два старых аккумулятора и установить один новый.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Монтаж всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, позволит значительно улучшить энергоснабжение МКС.

Это будет уже третий выход в открытый космос пары американских женщин-астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продолжалось около 6,5 часа, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС станет 226-м за всю истории станции.

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