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Мы видим F-35 – ты так и знай

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские системы противовоздушной и противоракетной обороны контролируют воздушно-космическое пространство вокруг России на тысячи километров.

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что отечественные средства ПВО-ПРО смогли обнаружить у границ Ирана шесть американских истребителей пятого поколения F-35 через несколько часов после ракетного удара Исламской Республики по базам на иракской территории, где размещены военные США.

По словам и.о. главы МИД РФ, «в это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35. «Эта информация ещё требует перепроверки, но подчёркивает всю нервозность ситуации». - отметил тогда руководитель внешнеполитического ведомства.

На сегодняшний день в этом направлении работает одна радиолокационная станция (РЛС) большого радиуса действия - загоризонтная РЛС «Контейнер». Пикантность в том, что многоцелевые истребители F-35 считаются «невидимками». Но мы их видим.

По словам гендиректора ОАО «Научно-производственный комплекс „Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»  Кирилла Макарова, сенсаций в области радиолокации ожидать трудно. «Но Контейнер - это именно сенсация, причем данную систему разработали уже в новом веке. Если, например, обычные радары сопровождают самолет на удалении до 400 км, то наша РЛС видит его на удалении в 2000 км», - говорит специалист.

Фактически всю воздушную обстановку европейской части военного блока НАТО Россия будет держать под своим полным контролем. И поднять натовцам в воздух незамеченной армаду бомбардировщиков-ракетоносцев или рой боевых дронов уже не получится.

Для эффективной работы РЛС «Контейнер» необходимы не только радиолокационные станции с высоким разрешением, но и очень мощная электронно-вычислительная техника с особым программным обеспечением. Все это у России есть. 

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29Б6 Контейнер
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