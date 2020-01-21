Шесть комплексов: Сербия купила у России «Панцири»

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Белград заключил с Москвой контракт на поставку комплексов ПВО «Панцирь-С1», сообщают СМИ. Договор был подписан еще в прошлом году, и его реализация уже началась. По условиям соглашения поставки шести комплексов должны завершиться в текущем году. Президент республики Александар Вучич проявлял интерес и к российским ЗРК С-400.
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА «Новости» источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). В одну батарею входят шесть "Панцирей-С1". По словам собеседника агентства, реализация договора уже началась и завершится в 2020 году.
Сербия - крупнейший импортер оружия и военной техники из России в Европе. Республика ранее закупила у Москвы семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.
«Панцирь-С» - комплекс наземного и морского базирования, предназначенный для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств нападения с воздуха. Он действует при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке. Комплекс защищает обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.
Сообщения о заинтересованности Сербии в покупке «Панцирей» ранее комментировал российский вице-премьер Юрий Борисов. Он признавал, что у России есть связи с сербами по этому виду вооружений, но не ответил на вопрос о наличии конкретного контракта на поставки таких комплексов.
Его просили уточнить, обсуждалась ли тема покупки российских комплексов ПВО 19 октября на переговорах в Белграде.
«Такого пакета заказов, просто исходя из численности армии, ни у одной страны нет. У нас очень тесные взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. Я думаю, они и в дальнейшем будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых боеспособных армий на Балканах», - подчеркнул Борисов.
О том, что Сербия купила у России один «Панцирь-С», стало известно в конце октября. «Как известно, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Наши люди очень довольны, они тренируются», - сказал тогда президент Сербии Александар Вучич.
Он назвал эту систему фантастической и обратил внимание, что она перехватывает все летающие объекты, особенно беспилотные самолеты и крылатые ракеты.
До этого сербский лидер посетил учения «Славянский щит - 2019» и во время них осмотрел дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Тайфун» и батарею «Панцирь-С» ВС РФ. После этого глава Сербии выразил надежду, что однажды его государство сможет позволить себе приобретение такого оружия.
В прошлом году российско-сербские учения ПВО «Славянский щит - 2019» проходили в первый раз. Они состояли из двух этапов. Первый состоялся в сентябре в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Во втором этапе маневров как раз приняли участие подразделения С-400 и «Панцирь-С» ВКС. Помимо них, были задействованы зенитные ракетные комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М» ВВС и ПВО Сербии.
О переброске российского дивизиона С-400 и батареи «Панцирь-С» в Сербию для участия в военных учениях 24 октября сообщили в российском Минобороны. Эти комплексы впервые применялась в маневрах на территории иностранного государства. Это происходило в рамках второго этапа «Славянского щита - 2019», пояснили в релизе ведомства. Там уточнили, что С-400 и «Панцирь-С» развернули на сербской авиабазе Батайница.
Согласно плану, они должны были отработать обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.
Вучич выражал заинтересованность и в С-400, но признал, что пока Сербия не сможет закупить их у России, поскольку Белград не располагает достаточными средствами на это. При этом президент подчеркнул, что, когда у государства есть такое оружие, его никто не осмелится атаковать.
«Я видел, что это потрясающее оружие. Но мы покупать его не будем, так как у нас нет денег», - сказал он. Глава государства пояснил, что существенная часть средств из бюджета отправляется на строительство автомагистралей.
Тем не менее сербская армия продолжит укрепляться за счет закупки вооружений, заверил президент. Он объяснил такую решимость тем, что страна со всех сторон окружена НАТО. Помимо прочего, это становится необходимым и на фоне закупок вооружений властями Хорватии и частично признанной республики Косово.
«У нас есть авиация, которая стала намного сильнее, будем усиливать ПВО с помощью [зенитных ракетно-пушечных комплексов] ЗРПК «Панцирь-С» и других систем, которые не находятся в санкционном списке», - заявил сербский президент.
Лидия Мисник