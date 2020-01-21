ВВС Индии объявили о формировании первой эскадрильи истребителей Су-30МКИ, вооруженных КР "БраМос"

ЦАМТО, 20 января. ВВС Индии объявили о формировании первой эскадрильи истребителей Су-30МКИ, вооруженных сверхзвуковой крылатой ракетой "БраМос" производства российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace.

Как сообщает Times of India, официальная церемония ввода первых самолетов в эксплуатацию эскадрильи состоится 20 января на авиабазе "Танджавур" в Тамилнаде в присутствии начальника штаба ВВС Индии маршала авиации Ракеша Кумара Сингха Бхадауриа.

По словам армейского чиновника, у Индии теперь появилась новая платформа, способная выполнять задачи стратегического сдерживания в регионе Индийского океана и, в частности, акватории Бенгальского залива. ВВС теперь способны наносить точечные удары на большой дальности по авианосцам потенциального противника или другим высокоприоритетным объектам днем и ночью в любых погодных условиях. Боевой радиус Су-30МКИ без дозаправки в воздухе составляет почти 1500 км, КР "БраМос" – 290 км.

Новая эскадрилья получила название "Tiger Sharks". В церемонии 20 января в ее состав будут приняты четыре-шесть Су-30МКИ, а к концу года в ее состав войдут 18 истребителей. Самолеты будут задействованы, прежде всего, для проведения морских операций.

Это 12-я по счету эскадрилья ВВС Индии, получившая на вооружение истребители Су-30МКИ. На текущий момент ВВС Индии ввели в эксплуатацию 260 из 272 заказанных Су-30МКИ по контрактам на общую сумму около 15 млрд. долл. Всего крылатыми ракетами "БраМос" должны быть вооружены 42 из них.

После присоединения Индии к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в июне 2016 года, который снял ограничения по дальности полета ракеты, далее планируется разработка версии "БраМос" с радиусом действия 450-500 км.