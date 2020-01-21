Войти
Российская газета

Сгорел в пути: американский БТР Stryker вспыхнул в Польше

496
0
0
Источник изображения: rg.ru

Бронетранспортеру Stryker американской армии не повезло в Польше - боевая машина загорелась во время марша на одной из магистралей страны.

Водитель и командир, являющиеся военнослужащими второго кавалерийского полка, сообщили, что перед инцидентом они услышали какие-то звуки.

Справиться самостоятельно с возгоранием им не удалось, автоматическая система пожаротушения по неизвестной причине не сработала. В результате к месту происшествия пришлось срочно вызывать местных огнеборцев.

В социальных сетях сообщается, что экипаж не пострадал. Пока неизвестно, были ли на борту бронетранспортера боеприпасы. Нет также данных о том, как сильно пострадало это транспортное средство - подлежит ли оно вообще восстановительному ремонту или его придется списать на металлолом.

Это не первый инцидент с подобной техникой на территории Польши. Так, в марте 2015 года сообщалось о столкновении с легковым автомобилем.

В июне 2018 года, уже в Литве, во время марша четыре бронетранспортера врезались друг в друга. Пострадали 13 солдат США.

Чуть позже во время учений на территории этой же страны такой БТР протаранил дерево, один из военнослужащих получил травму.

Четырехосные Stryker находятся на вооружении с 2002 года. Боевая масса - 17 200 кг. Вместимость - 11 человек. Мощность двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - около 100 км/ч. Запас хода - более 530 км.

Могут вооружаться 12,7-мм, 7,62-мм пулеметами или 40-мм автоматическим гранатометом. В настоящее время, после критики недостаточной огневой мощи по сравнению с российскими БТР-82А, на них устанавливают боевые модули с 30-мм пушками.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Польша
Россия
США
Продукция
Stryker
БТР-82
БТР-82А
Проекты
Военные учения
Похожие новости
27.06.2019
Меч «Щита Союза» Беларуси и России
22.08.2018
Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
27.05.2015
«Арматами» по санкциям
17.04.2013
Колесо или гусеница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 12:43
  • 1
Передел нефти: чем обернется война в Ливии
  • 21.01 12:38
  • 41
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 21.01 11:43
  • 3
Испытания БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" завершены
  • 21.01 11:33
  • 29
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 10:17
  • 71
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 21.01 08:50
  • 33
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 21.01 08:44
  • 95
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 07:57
  • 3
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 07:38
  • 11
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 21.01 03:35
  • 13
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 21.01 03:00
  • 2
Пушки по расчету: актуальность военных разработок проверят математикой
  • 21.01 02:42
  • 30
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 21.01 00:01
  • 1
ВМС Финляндии получили первый модернизированный ракетный катер класса «Хамина»
  • 20.01 23:48
  • 1
Псковские десантники получили седьмой батальонный комплект боевой техники
  • 20.01 23:39
  • 1
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»