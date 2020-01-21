Сгорел в пути: американский БТР Stryker вспыхнул в Польше

Бронетранспортеру Stryker американской армии не повезло в Польше - боевая машина загорелась во время марша на одной из магистралей страны.

#Stryker of 2nd Cavalry Regiment of the #US Army caught fire on the road in #Poland.

In the car were two people who were not injured in a fire. They said that before the fire they heard a noise. pic.twitter.com/WWMCg8vQRl — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) January 20, 2020

Водитель и командир, являющиеся военнослужащими второго кавалерийского полка, сообщили, что перед инцидентом они услышали какие-то звуки.

Справиться самостоятельно с возгоранием им не удалось, автоматическая система пожаротушения по неизвестной причине не сработала. В результате к месту происшествия пришлось срочно вызывать местных огнеборцев.

В социальных сетях сообщается, что экипаж не пострадал. Пока неизвестно, были ли на борту бронетранспортера боеприпасы. Нет также данных о том, как сильно пострадало это транспортное средство - подлежит ли оно вообще восстановительному ремонту или его придется списать на металлолом.

Это не первый инцидент с подобной техникой на территории Польши. Так, в марте 2015 года сообщалось о столкновении с легковым автомобилем.

В июне 2018 года, уже в Литве, во время марша четыре бронетранспортера врезались друг в друга. Пострадали 13 солдат США.

Чуть позже во время учений на территории этой же страны такой БТР протаранил дерево, один из военнослужащих получил травму.

Четырехосные Stryker находятся на вооружении с 2002 года. Боевая масса - 17 200 кг. Вместимость - 11 человек. Мощность двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - около 100 км/ч. Запас хода - более 530 км.

Могут вооружаться 12,7-мм, 7,62-мм пулеметами или 40-мм автоматическим гранатометом. В настоящее время, после критики недостаточной огневой мощи по сравнению с российскими БТР-82А, на них устанавливают боевые модули с 30-мм пушками.

Алексей Моисеев