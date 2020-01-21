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Российская газета

Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ

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Источник изображения: Минобороны РФ

Американские СМИ оценили межконтинентальный беспилотный бомбардировщик, который намерены создать в России.

Издание Millitary Watch заинтересовалось проектом российского дозвукового стратегического беспилотного бомбардировщика. Информацию о нем недавно озвучил командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылашев.

Самолет намерены ввести в строй параллельно с Ту-160М2 и ПАК ДА.

Он станет достаточно универсальным для того чтобы "решать все задачи, с которыми сталкивается дальняя авиация".

Скорее всего, в конструкцию самолета ляжет схема "летающая крыло". При этом он будет способен интегрировать технологии стелс-бомбардировщика ПАК ДА.

"Этот самолет может стать первым в мире беспилотным стратегическим бомбардировщиком", - отмечает автор. - "Хотя будущий американский бомбардировщик B-21 в будущем, возможно, также будет способен действовать без пилотов".

Интригой для журналиста остается, чем вооружат бомбардировщик.

"Будет ли его роль чисто стратегической, или, как и недавно созданный Ту-22М3М, он предназначен для тактических ударов и корабельной охоты?", - задается вопросом автор.

Также он отмечает, что неясно, насколько этот беспилотный бомбардировщик будет похож на ПАК ДА, и будет ли он пилотироваться дистанционно или больше полагаться на искусственный интеллект.


Олег Корякин

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Ту-160
Ту-22М
Проекты
AI
ПАК ДА
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