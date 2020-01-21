В Кремле позитивно оценивают итоги берлинской конференции по Ливии - Песков

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - В Кремле положительно оценивают результаты прошедшей в воскресенье Берлинской конференции по Ливии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позитивно оценивает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает итоги конференции в свете отказа командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара подписывать соглашение о перемирии.

По словам Пескова, "сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования, и теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена под эгидой ООН".

Пескова также попросили прокомментировать публикацию New York Times о том, что Хафтар в понедельник отправится в Москву.