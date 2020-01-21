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Интерфакс-АВН

В Кремле позитивно оценивают итоги берлинской конференции по Ливии - Песков

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - В Кремле положительно оценивают результаты прошедшей в воскресенье Берлинской конференции по Ливии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позитивно оценивает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает итоги конференции в свете отказа командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара подписывать соглашение о перемирии.

По словам Пескова, "сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования, и теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена под эгидой ООН".

Пескова также попросили прокомментировать публикацию New York Times о том, что Хафтар в понедельник отправится в Москву.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ливия
Россия
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