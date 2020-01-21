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Интерфакс-АВН

Лукашенко назначил новых руководителей Минобороны и Генштаба Белоруссии

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: gazeta.ru

Минск. 20 января. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых руководителей Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил.

Как сообщает госагентство БелТА, министром обороны назначен Виктор Хренин, который ранее являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

"Нам очень важно сейчас поднять значимость войск. И Хренин, и Вольфович - это люди одного калибра, люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии: они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю, были ли "на земле". Они и взводами командовали, и ротный опыт (есть), и батальона. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно. Я думаю, что они найдут взаимопонимание. Иначе и быть не может в белорусской армии. Если понимания нет, значит, и людей там не должно быть таких", - заявил Лукашенко во время назначения.

Президент отметил, что кандидаты на должности министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев.

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Белоруссия
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