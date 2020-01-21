Streetfighter: новая версия Challenger 2

Модернизация британского основного танка Challenger 2 откладывается, но это не мешает разработке его нишевых версий. Вчера, 19 января, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Королевский танковый полк британской армии испытал танк, предназначенный для городского боя.

Новая машина получила название Streetfighter и является новейшей версией Challenger 2. Машина довооружена ПТРК, оснащена системой кругового обзора, а также получила новый камуфляж и ряд других улучшений.

Учения с танком Challenger 2 Streetfighter

Танк Challenger 2 был разработан в 80-е годы компанией Vickers Defence Systems, позже ставшей частью BAE Systems. В 1994 году началось его производство, а в 1998 году новые танки официально поступили на вооружение британской армии. Масса Challenger 2 составляет 62,5 т, длина корпуса — 8,3 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,5 м, экипаж — 4 человека. Танк оснащён нарезным 120-мм орудием L30E4 и двумя пулемётами калибра 7,62 мм.