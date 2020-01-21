ЦАМТО, 20 января. Россия изготовила для Нигерии оставшиеся по контракту семь вертолетов Ми-35, они будут поставлены сразу после получения платежей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в сфере ВТС.

В целом, контракт предполагает поставку этой африканской республике 12 Ми-35.

"Вертолеты Ми-35 для Нигерии изготовлены, как только приходит платеж, мы сразу отправляем машины. Такая схема. На данный момент продано пять вертолетов", – сказал собеседник агентства.

Как напоминает агентство, Ми-35 – экспортный вариант вертолета Ми-24В, окончательного базового варианта Ми-24, был создан МВЗ им. М.Л.Миля и является одним из самых известных вертолетов этого класса.

Оснащен противотанковым комплексом 9К113 "Штурм-В" с управляемыми сверхзвуковыми ракетами 9М114 и высокоэффективным автоматическим стрелковым прицелом АСП-17В для летчика.

Вертолеты могут оснащаться системами управляемого и неуправляемого стрелково-пушечного, ракетного и бомбардировочного вооружения, варианты которого определяются решаемыми задачами, передает "РИА Новости".