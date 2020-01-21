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ЦАМТО

Россия поставит Эритрее два вертолета "Ансат" до конца 2020 года

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Демонстрация вертолета "Ансат"
Демонстрация вертолета "Ансат".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

ЦАМТО, 20 января. Россия заключила первый контракт с Эритреей после снятия международных санкций с этой страны. Он предусматривает поставку двух вертолетов "Ансат" в военной версии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в сфере ВТС.

Как напоминает агентство, Эритрея находились под санкциями ООН в период 2009-2018 годы.

"Эта страна уже не под санкциями. В 2019 году с Эритреей подписан контракт на поставку двух вертолетов "Ансат" в военной версии для перевозки личного состава. Срок реализации – 2020 год", – сказал собеседник агентства.

В минувшем октябре заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук заявил "РИА Новости", что Эритрея хотела бы закупить у России ракетные катера, вертолеты и стрелковое оружие.

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