Вьетнам планирует обновить парк истребительной авиации

ЦАМТО, 20 января. ВВС и войска ПВО Вьетнамской народной армии планируют модернизировать истребители Су-27УБ и Су-27СК до стандарта Су-27УБК и Су-27СКМ в рамках программы обеспечения эффективности истребителей в условиях современных угроз.

Как отмечает Militarywatchmagazine.com, Су-27СК является базовым вариантом советского истребителя, и заказы на этот самолет были сделаны в 1990-х гг. в России. Су-27УБ представляет собой двухместную версию той же платформы.

Хотя их летные характеристики обеспечивают исключительные возможности для ведения боя на дальних дистанциях, авионика, датчики и системы радиоэлектронной борьбы относятся к периоду 1980-х гг. Это означает, что они все больше отстают по технологичности от самолетов соседних стран, например, от китайских J-11B и J-16.

Издание напоминает, что ВВС Вьетнама получили первый модернизированный Су-27УБК в конце октября 2019 года. Самолет с б.н. 8523 прошел капитальный ремонт и модернизацию на ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи, Республика Беларусь).

По имеющимся у издания сведениям, выбор был сделан в пользу Беларуси, поскольку 558-й АРЗ имеет соответствующие мощности для быстрого выполнения необходимых работ по ремонту с одновременным проведением модернизации машин.

По сообщениям, Вьетнам также рассматривает вопрос о модернизации парка истребителей Су-30МК2 до более современного стандарта также в Беларуси по аналогии с истребителями, ранее приобретенными ВВС Анголы.

Вьетнам в ближайшее время также планирует обновить парк боевой авиации за счет дальнейшего приобретения новых истребителей поколения 4+. В качестве альтернативы рассматриваются американские F-16V и российские Су-30СМ. В перспективе планируется закупка истребителей пятого поколения Су-57.

Ожидается, что первая партия истребителей поколения 4+ заменит все еще находящиеся в эксплуатации устаревшие Су-22, а последующая покупка Су-57, вероятно, заменит парк Су-27.