Новые танковые снаряды «Лекало» получат российские войска

Боеприпас пробивает 65 см брони с расстояния 2 км

Новейшие бронебойные подкалиберные боеприпасы 3БМ44 «Лекало», поступающие в танковые войска России, заменят разработанные в советское время снаряды 3БМ42 «Манго». До 30 августа 2020 года Минобороны РФ получит 2000 «Лекал» на сумму 51,5 млн рублей.

В отличие от «Манго» в новом изделии используются высокопрочный сердечник из вольфрамового сплава и более мощный заряд пороха 4Ж63, позволяющие с расстояния 2 км пробивать сплошную броню толщиной 650 мм, что на 130 мм превосходит показатели предыдущего 3БМ42. По мнению военного эксперта, «этого достаточно для поражения американского М1А2 Abrams современных модификаций». Толщина лобовой проекции башни первого М1 1980 года составляет 663 мм (62 мм наружная стальная плита + 500 мм комбинированного бронирования + 101 мм тыльная стальная плита). Бронетехника западных держав с конца прошлого века модернизируется и происходит наращивание брони, толщина лобовой брони башни на некоторых последних модификациях составляет 62 мм + 700 мм + 101 мм или 863 мм, а корпус имеет 663 мм.

Снаряды «Лекало» назвали убийцами такой техники. «С такими боеприпасами наши танки легко смогут уничтожать самую современную бронетехнику на расстоянии от нескольких метров до 3-5 км», - сообщает газета «Известия».

3БМ44 предназначены для орудий Д-81, которыми вооружаются российские танки Т-72, Т-80 и Т-90. Некоторые СМИ сообщают, что, возможно, «Лекало» смогут использоваться на Т-14 «Армата», производимых на «Уралвагонзаводе» Госкорпорации «Ростех», поставки которых запланированы Минобороны. Но для танков «Армата» создаются новые более мощные бронебойные подкалиберные снаряды, которые из-за увеличенных габаритов нельзя использовать в танках нынешнего поколения, пишут «Известия».

Современные модернизированные танки оснащены усовершенствованными стабилизаторами вооружения и механизмами заряжания, позволяющими использовать удлиненные боеприпасы «Лекало», которые за счет существенного коэффициента удлинения сердечника меньше теряют скорость и переносят большую энергию, увеличивая бронепробитие. Чем тоньше и длиннее «лом», тем лучше характеристики по площади приложения давления. Бронебойный наконечник уменьшает нагрузки на сердечник, а подкалиберное хвостовое оперение стабилизирует снаряд в полете. Одно попадание боеприпаса в цель может привести к полному уничтожению объекта.

СМИ сообщают, что 3БМ44 поступят не только для оснащения имеющихся и поступающих на вооружение танков, но и для создания складских запасов.

Разработку и производство «Лекало» осуществляет Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева.

Ирина Дронина