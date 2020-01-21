Войти
Независимое военное обозрение

Кризисный потенциал в мире требует совершенствования военной составляющей ОДКБ – Шойгу

513
0
0
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Силовой потенциал Организации Договора о коллективной безопасности требуется совершенствовать, это вызвано сложной военно-политической обстановкой в мире, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник в ходе встречи с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

«С момента создания Организации многое было сделано для совершенствования её военной составляющей. Создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты Войск (Коллективных сил) ОДКБ, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки. Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной. Не снижается кризисный потенциал. Поэтому в интересах обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать», - сказал Шойгу.

Он отметил, что «развитие взаимодействия в рамках ОДКБ – один из неизменных российских приоритетов».

Генсек ОДКБ получил приглашение на IX Московскую конференцию по безопасности в апреле. Генсек ОДКБ проинформировал Шойгу о реализации планов коалиционного военного строительства.

Четыре приоритета из восьми, что Россия наметила для реализации на время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности, касаются военной сферы, и работа по их реализации уже организована, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в понедельник на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шогу.

«2020 год - год председательства России в ОДКБ. Сформированы приоритеты на этот год - направления, на которых предлагается сосредоточить основные усилия. Мы уже отработали план реализации этих приоритетов. Он достаточно большой, условно разделён по восьми направлениям. Кстати из восьми направлений, которые Россия обозначила в качестве приоритетов, четыре касаются военной сферы. Работа уже организована», - сказал Зась.

Он сообщил, что хотел бы проинформировать министра обороны России о ходе этой работы и обсудить ряд текущих задач.

Год начался в России с хорошего старта, - отметил Зась, - и всем нам придётся немало поработать по разным направлениям. Но в одном уверены твердо: в том, что те амбициозные задачи, которые были поставлены президентом по силам Российской Федерации».

Россия, подчеркнул Зась, сможет решить все задачи: как по усилению своей обороны, так и по укреплению коллективной безопасности государств – членов ОДКБ.

«Прежде всего, эти вопросы, касающиеся коллективной безопасности, я хотел бы сегодня с вами обсудить», - сказал Зась, обращаясь к Шойгу.

По информации Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.11.2019
Министр обороны России высоко оценил военное сотрудничество с Киргизией
31.01.2019
Сергей Шойгу ознакомился с производством Су-30СМ на Иркутском авиазаводе
11.12.2017
Новый импульс гособоронзаказу дан в Сочи
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
23.01.2014
Генералы утвердили планы на 2014 год
30.09.2013
ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» успешно апробировало трехмерную полевую транспортную сеть связи на учениях «Запад-2013»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.01 12:43
  • 1
Передел нефти: чем обернется война в Ливии
  • 21.01 12:38
  • 41
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 21.01 11:43
  • 3
Испытания БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" завершены
  • 21.01 11:33
  • 29
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 10:17
  • 71
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 21.01 08:50
  • 33
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 21.01 08:44
  • 95
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 07:57
  • 3
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 07:38
  • 11
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 21.01 03:35
  • 13
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 21.01 03:00
  • 2
Пушки по расчету: актуальность военных разработок проверят математикой
  • 21.01 02:42
  • 30
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 21.01 00:01
  • 1
ВМС Финляндии получили первый модернизированный ракетный катер класса «Хамина»
  • 20.01 23:48
  • 1
Псковские десантники получили седьмой батальонный комплект боевой техники
  • 20.01 23:39
  • 1
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»