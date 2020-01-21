Кризисный потенциал в мире требует совершенствования военной составляющей ОДКБ – Шойгу

Силовой потенциал Организации Договора о коллективной безопасности требуется совершенствовать, это вызвано сложной военно-политической обстановкой в мире, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник в ходе встречи с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

«С момента создания Организации многое было сделано для совершенствования её военной составляющей. Создана система кризисного реагирования, сформированы компоненты Войск (Коллективных сил) ОДКБ, на регулярной основе проводятся мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки. Военно-политическая обстановка в регионе и мире в целом остается сложной. Не снижается кризисный потенциал. Поэтому в интересах обеспечения готовности силовой составляющей ОДКБ и эффективного решения антикризисных задач эту совместную работу необходимо продолжать», - сказал Шойгу.

Он отметил, что «развитие взаимодействия в рамках ОДКБ – один из неизменных российских приоритетов».

Генсек ОДКБ получил приглашение на IX Московскую конференцию по безопасности в апреле. Генсек ОДКБ проинформировал Шойгу о реализации планов коалиционного военного строительства.

Четыре приоритета из восьми, что Россия наметила для реализации на время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности, касаются военной сферы, и работа по их реализации уже организована, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в понедельник на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шогу.

«2020 год - год председательства России в ОДКБ. Сформированы приоритеты на этот год - направления, на которых предлагается сосредоточить основные усилия. Мы уже отработали план реализации этих приоритетов. Он достаточно большой, условно разделён по восьми направлениям. Кстати из восьми направлений, которые Россия обозначила в качестве приоритетов, четыре касаются военной сферы. Работа уже организована», - сказал Зась.

Он сообщил, что хотел бы проинформировать министра обороны России о ходе этой работы и обсудить ряд текущих задач.

Год начался в России с хорошего старта, - отметил Зась, - и всем нам придётся немало поработать по разным направлениям. Но в одном уверены твердо: в том, что те амбициозные задачи, которые были поставлены президентом по силам Российской Федерации».

Россия, подчеркнул Зась, сможет решить все задачи: как по усилению своей обороны, так и по укреплению коллективной безопасности государств – членов ОДКБ.

«Прежде всего, эти вопросы, касающиеся коллективной безопасности, я хотел бы сегодня с вами обсудить», - сказал Зась, обращаясь к Шойгу.

По информации Минобороны РФ.