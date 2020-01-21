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Военное обозрение

Европейские репортёры назвали Путина единственным победителем после встречи в Берлине

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Источник изображения: topwar.ru

Крупное немецкое издание Die Welt решило опубликовать обзор европейской прессы, посвящённый итогам саммита в Берлине. Этот саммит, напомним, был посвящён вопросам урегулирования конфликта в Ливии. Журналисты Die Welt отмечают, что, несмотря на совместное принятие декларации о необходимости завершения противостояния в Сирии, «в мире выражают опасения в том, что Ливия превратится во вторую Сирию».

Приводится мнение журналистов итальянской газеты «La Repubblica», в которой говорится, что «явным и единственным победителем после встречи в Берлине является Владимир Путин».

Из итальянской статьи:

Поддерживая Хафтара с его наёмниками и при этом избегая вмешательства официальных сил, Путин приобрел политический вес в Северной Африке, который был утрачена Россией после распада Советского Союза. Без его (Путина) посредничества, без его давления на Эрдогана Берлинская конференция была бы вообще невозможна. Если перемирие будет продолжаться, никакого вреда Путину не будет. Если он потерпит неудачу, это будет провал Европы, а он может продолжить прокси-войну, которую начал.

Голландское издание «De Telegraaf», комментируя итоги саммита в Берлине, отмечает, что «ситуация в Ливии может повторить сирийский сценарий, где в одной стране столкнулись вооружённые силы и подконтрольные «прокси» крупнейших региональных и мировых держав».

Французское издание «La Croix» требует от официального Парижа настойчивости, отмечая, что для решения ливийской проблемы подключились «слишком много игроков», включая Россию, Турцию, Египет, ОАЭ, Катар, Италию и др.

«La Croix»:

Влияние из-за рубежа сделало ситуацию в Ливии ещё хуже.

Видимо, после французских (в том числе и в составе натовской коалиции) бомбардировок Ливии ситуация, по мнению этого издания, в Ливии была лучше…

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Германия
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Россия
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Франция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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