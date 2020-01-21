Генсек ОДКБ проинформировал Шойгу о реализации планов коалиционного военного строительства

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - Четыре приоритета из восьми, что Россия наметила для реализации на время своего председательства в Организации Договора о коллективной безопасности, касаются военной сферы, и работа по их реализации уже организована, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в понедельник на встрече с и.о.министра обороны РФ Сергеем Шогу.

"2020 год - год председательства России в ОДКБ. Сформированы приоритеты на этот год - направления, на которых предлагается сосредоточить основные усилия. Мы уже отработали план реализации этих приоритетов. Он достаточно большой, условно разделён по восьми направлениям. Кстати, из восьми направлений, которые Россия обозначила в качестве приоритетов, четыре касаются военной сферы. Работа уже организована", - сказал Зась.

Он сообщил, что хотел бы проинформировать министра обороны России о ходе этой работы и обсудить ряд текущих задач.

"Год начался в России с хорошего старта, - отметил Зась, - и всем нам придётся немало поработать по разным направлениям. Но в одном уверены твердо: в том, что те амбициозные задачи, которые были поставлены президентом, по силам Российской Федерации".

Россия, подчеркнул Зась, сможет решить все задачи - как по усилению своей обороны, так и по укреплению коллективной безопасности государств-членов ОДКБ.