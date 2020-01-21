СВ Испании намерены модифицировать БТР M-113 в версию самоходного ПТРК

ЦАМТО, 20 января. Сухопутные войска Испании планируют переоборудовать около 60 бронетранспортеров (БТР) M-113 в версию самоходного противотанкового ракетного комплекса.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, инженеры Центра технического обслуживания бронетанковых систем (PCMASA) уже разработали опытный образец комплекса, который был испытан в 12-й бронетанковой бригаде "Гуадаррама".

Самоходный ПТРК "Спайк" входит в число новых версий M-113 СВ Испании перед их планируемой заменой новыми ББМ "Пиранья-5".

Бронемашина M-113 изначально была разработана в конце 1950-х гг. как легкий БТР для СВ США. По информации газеты Tierra Сухопутных войск, целью проекта является сохранение устаревших платформ на вооружении на соответствующих их возможностям "ролях".

В версии самоходного ПТРК стрельба из комплекса "Спайк" может выполняться как с самого транспортного средства, так и с земли путем высадки расчета с пусковой установкой. Планы СВ предусматривают модернизацию к данной версии по результатам тестирования опытного образца еще 60 бронемашин.