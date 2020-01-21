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В Крыму показали самую маленькую российскую ракету

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Источник изображения: vpk-news.ru

На вооружении России может появиться новая легкая авиационная ракета, модель которой недавно продемонстрировали в Севастополе.

Как сообщает Aviation Week, пишет РГ, речь идет о межвидовом малогабаритном модульном авиационном средстве поражения. Новая ракета может применяться для ударов по топливным складам, живой силе, надводным целям, опорным пунктам, самолетам и вертолетам на базовом участке.

Автор материала указывает возможные размеры и массу ракеты. Предположительно, она может иметь длину 3-3,1 метра и диаметр 230-240 миллиметров. А ее вероятный вес оценивается в 200-220 килограммов.

Новая ракета может оказаться самой маленькой из имеющихся на вооружении России авиационных ракет, за исключением противотанковых ракет, которыми вооружаются боевые вертолеты.

Для сравнения приводится широко распространенная российская авиационная ракета класса «воздух-земля» малого радиуса действия Х-25М. Она имеет длину 3,7 метра и вес 300 килограммов.

Также отмечается, что пока ничего не известно о системе наведения новой ракеты. Но употребляемый термин «модульный» может подразумевать взаимозаменяемость между различными системами.

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Страны
Россия
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