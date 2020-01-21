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Военно-промышленный курьер

Импортеры российского оружия возвращают долги

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику.

Об этом сообщает РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). «У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов) в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», - уточнил собеседник агентства.

По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны - импортеры российского оружия задолжали порядка трех миллиардов долларов.

В США действует закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает введение ограничений против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.

В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, приводя в пример поставки Турции зенитных комплексов С-400, отметил, что американские санкции не работают так, как этого хотелось бы Вашингтону. В то же время он признал наличие «определенных проблем» из-за введенных ограничений.

В декабре Владимир Путин отметил, что позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост давления и недобросовестной конкуренции.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
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