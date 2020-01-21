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Военно-промышленный курьер

В Сирии замечены детали французского ВПК

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Источник изображения: vpk-news.ru

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ) попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотного самолета.

Нападение закончилось перехватом контроля над БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы, расположенными в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра (40 км к северу от Хмеймим).

После детальной экспертизы летательного аппарата было обнаружено, что последний, кроме взрывчатки кустарного производства, был вооружен двумя боеприпасами, являющимися головными частями 68-мм авиационных ракет промышленного производства Франции типа SNEB TYPE 68.36/01.

На данный момент неизвестно, каким образом у террористов появились взрывные элементы от французских ракет, отмечает Free News. Ни одна из сторон гражданской войны в Сирии не использовала, такие боеприпасы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Франция
Проекты
БПЛА
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