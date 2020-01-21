В Сирии замечены детали французского ВПК

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ) попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотного самолета.

Нападение закончилось перехватом контроля над БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы, расположенными в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра (40 км к северу от Хмеймим).

После детальной экспертизы летательного аппарата было обнаружено, что последний, кроме взрывчатки кустарного производства, был вооружен двумя боеприпасами, являющимися головными частями 68-мм авиационных ракет промышленного производства Франции типа SNEB TYPE 68.36/01.

На данный момент неизвестно, каким образом у террористов появились взрывные элементы от французских ракет, отмечает Free News. Ни одна из сторон гражданской войны в Сирии не использовала, такие боеприпасы.