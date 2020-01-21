Седьмой батальонный комплект новейшей боевой техники поступил на вооружение гвардейского соединения ВДВ во Пскове

ЦАМТО, 20 января. На территории десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии во Пскове под руководством замкомандующего ВДВ генерал-майора Анатолия Концевого 17 января состоялся торжественный ритуал передачи новейших образцов военной техники.

В состав седьмого по счету батальонного комплекта техники для псковских десантников входит 39 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М (31 ед.) и БТР-МДМ "Ракушка" (8 ед).

В торжественной обстановке с участием командования и военнослужащих гвардейского соединения, ветеранов части, представителей администрации Пскова и молодежных военно-патриотических организаций новая техника передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов.

Как отметил в своем выступлении заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой, сегодня прославленный 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова III степени полк имени святого благоверного Александра Невского поступили боевые машины нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ. Созданные российскими конструкторами боевые машины повысят мощь Воздушно-десантных войск, которые стоят на страже национальных интересов России.

"Войска продолжают развиваться и совершенствоваться. С учетом спланированных поставок современных образцов бронетанкового вооружения и техники в 2020 году в соединения и воинские части ВДВ запланирована поставка еще двух батальонных комплектов боевых машин", – сообщил А.Концевой.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ, а реализация заданий государственного оборонного заказа в интересах Воздушно-десантных войск позволяет повысить долю новых и модернизированных образцов.

Все военнослужащие десантно-штурмового полка, получившего новую технику, заранее прошли курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

Справочно:

БМД-4М – новейшая скоростная плавающая гусеничная машина, оснащенная самыми современными высокотехнологичными системами вооружения. С появлением этих машин боевые и огневые возможности подразделений Псковского соединения ВДВ существенно увеличатся.

Основное вооружение БМД-4М включает 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты "Аркан", 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ "Ракушка" – российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами.

Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.