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ЦАМТО

Россия начинает получать деньги за поставленную ранее ВиВТ: проблема заключалась в проводке платежей в долларах

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Доставка составных элементов ЗРС С-400 на базу Мюртед в Анкаре
Доставка составных элементов ЗРС С-400 на базу Мюртед в Анкаре.
Источник изображения: © Turkish Defence Ministry via AP

ЦАМТО, 20 января. Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в сфере ВТС.

По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны-импортеры российского оружия задолжали России порядка трех миллиардов долларов из-за проблем с переводами платежей.

"У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов – ред.) за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально", – сказал собеседник агентства.

Как напоминает агентство, в США действует закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает введение санкций против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.

В августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, приводя в пример поставки Турции зенитных комплексов С-400, отметил, что американские санкции не работают так, как этого хотелось бы США. В то же время, он признал наличие "определенных проблем" из-за введенных ограничений.

В начале января вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет 55 млрд. долл., ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники составляет 14-15 млрд. долл.

В декабре президент Владимир Путин отметил, что позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
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