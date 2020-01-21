Доля современной техники в инженерных войсках ЗВО в этом году превысит 70%

ЦАМТО, 20 января. В 2020 году инженерные войска Западного военного округа (ЗВО) получат новую специальную технику и доведут долю оснащения войск самыми современными ее типами до уровня более 70%.

Об этом сообщил начальник управления инженерных войск ЗВО генерал-майор Бахтияр Набиев.

"В 2019 году у нас доля современного вооружения увеличилась до 66%. На этот год мы планируем выйти на 70%", – сказал Б.Набиев, отметив, что войска ЗВО готовы к выполнению задач по предназначению.

Он добавил, что в минувшем году инженерные войска ЗВО получили самые современные образцы техники, в том числе 10 комплектов для развертывания временных дорог, бронированную машину разминирования БМР-3МА, понтонный парк для наведения временных переправ через водные преграды, три буксирно-моторных катера, три комплекта инженерных электростанций, передвижную буксирную установку, фронтальные погрузчики и другие виды техники.

В текущем году в войска поступят бурильно-крановая машина, еще одна бронированная машина разминирования, 10 кранов-манипуляторов, а также мобильный комплекс для очистки воды в полевых условиях.

Б.Набиев отметил, что инженерные войска ЗВО также являются "полигоном" для испытания новых образцов техники, которая еще не запущена в серийное производство.

"Сейчас идет модификация инженерных машин разграждения в Нахабине (Московская область). Наши войска там проводят занятия, там же находится НИИ инженерных войск и, если какой-то недостаток обнаружен, мы сразу сообщаем о тех или иных неполадках с техникой", – цитирует пресс-служба ЗВО начальника управления инженерных войск округа.