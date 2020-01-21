ЦАМТО, 20 января. Испытания БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник в ОПК.

"Компания УЗГА завершила испытания и отработки экспериментального образца БЛА большой продолжительности полета "Альтиус", в том числе с реализованной на борту функцией передачи команд управления на БЛА и данных разведки с борта беспилотника на землю посредством спутникового канала связи", – сказал собеседник агентства.

Как отмечает агентство, БЛА "Альтиус" построен с широким использованием композиционных конструкционных материалов и выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом и V-образным хвостовым оперением. На консолях крыла аппарата расположены два двигателя, приводящих в движение тянущие винты. Взлетная масса аппарата превышает семь тонн, размах крыла – 28,5 м.

Взлет и посадка выполняются по-самолетному при помощи трехопорного убираемого колесного шасси. Полет, включая этапы взлета и посадки, может выполняться в автоматическом режиме.

БЛА может нести более тонны полезной нагрузки, в том числе многоканальную оптико-электронную систему видовой разведки на гиростабилизированной платформе и РЛС бокового обзора.

Разработка БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" ведется с 2011 года в рамках одноименной НИР, а затем ОКР компанией ОКБ "Сокол", позднее переименованной в ОКБ имени Симонова. В 2018 году проект был передан казанскому подразделению компании УЗГА.