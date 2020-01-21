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ЦАМТО

Испытания БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" завершены

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БЛА "Альтиус-У"
БЛА "Альтиус-У".
Источник изображения: Минобороны России/Youtube

ЦАМТО, 20 января. Испытания БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник в ОПК.

"Компания УЗГА завершила испытания и отработки экспериментального образца БЛА большой продолжительности полета "Альтиус", в том числе с реализованной на борту функцией передачи команд управления на БЛА и данных разведки с борта беспилотника на землю посредством спутникового канала связи", – сказал собеседник агентства.

Как отмечает агентство, БЛА "Альтиус" построен с широким использованием композиционных конструкционных материалов и выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом и V-образным хвостовым оперением. На консолях крыла аппарата расположены два двигателя, приводящих в движение тянущие винты. Взлетная масса аппарата превышает семь тонн, размах крыла – 28,5 м.

Взлет и посадка выполняются по-самолетному при помощи трехопорного убираемого колесного шасси. Полет, включая этапы взлета и посадки, может выполняться в автоматическом режиме.

БЛА может нести более тонны полезной нагрузки, в том числе многоканальную оптико-электронную систему видовой разведки на гиростабилизированной платформе и РЛС бокового обзора.

Разработка БЛА большой продолжительности полета "Альтиус" ведется с 2011 года в рамках одноименной НИР, а затем ОКР компанией ОКБ "Сокол", позднее переименованной в ОКБ имени Симонова. В 2018 году проект был передан казанскому подразделению компании УЗГА.

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Компании
ОКБ Симонова
Проекты
БПЛА
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3 комментария
№1
21.01.2020 08:29
Чуть подробнее:
https://naukatehnika.com/chto-izvestno-o-rossijskij-bpla-altius-u.html

Может летать двое суток со скоростью до 250 кмч.
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№2
21.01.2020 08:52
Раз уж пошли по натоптанной дороге, в этой ситуации отклоняться не будем, с импортным движком дизелем научим летать и воевать, при этом немцы, зная что есть вариант двигателя в самой России(даже два, один дизель от лимузина В.В.Путина  и второй ВК-800) будут усиленно пихать нам свой, в противном случае США давно бы прикрыли).
Мне вот нравится высотный разведчик У-2 на 26 000м шестидесятилетней давности и сегодня летает, нам приучить "Альтиуса" к высоте и одновременно маловысотно над поверхностью воды. Ударять есть много чем, целеуказать мало.
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№3
21.01.2020 11:43
Прекрасно, лиха беда начало.
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