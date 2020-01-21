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ЦАМТО

Экипаж новейшего тральщика "Яков Баляев" отправился на учебу в Санкт-Петербург

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Репетиция парада ВМФ в Санкт-Петербурге
Репетиция парада ВМФ в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

ЦАМТО, 20 января. В соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России сформирован экипаж для еще одного новейшего корабля противоминной обороны "Яков Баляев".

Личный состав корабля уже убыл в учебный центр в Санкт-Петербурге.

В учебном центре ВМФ военные моряки изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения экипажа всесторонне будет использована тренажерная база, состоящая из корабельных узлов и механизмов новостройки, на которых новоиспеченная команда отработает действия в составе боевых расчетов.

После изучения и сдачи на допуск к управлению кораблем экипаж приступит к приему его от промышленности и проведению швартовных и ходовых испытаний.

Планируется, что новый тральщик поступит в соединение кораблей охраны водного района.

Новый корабль имеет корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика и предназначен для борьбы со всеми видами современными мин. Он оснащен новейшими гидроакустическими станциями, размещаемыми на самом корабле и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах и обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Основные тактико-технические данные: водоизмещение – 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человека, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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