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Российская газета

России вернут долги по военным поставкам

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Россия начала получать иностранные долги за поставленную военную технику.

- У нас в прошлые годы были проблемы с валютными перечислениями. Теперь налажена система проводок платежей, мы отходим от доллара, переходим на национальные валюты - в том числе евро, - рассказал РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества.

По данным из открытых источников, страны-импортеры российского оружия задолжали РФ порядка трех миллиардов долларов.

- Американские санкции не работают так, как этого хотелось бы Вашингтону. Но определенные проблемы из-за них есть, - заявил в августе 2019 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В США действует закон, предусматривающий экономические ограничения для предприятий российского ОПК и их партнеров за рубежом.

Объем долгосрочных заказов на российскую военную технику оценивается в 55 миллиардов долларов, ежегодный экспорт отечественного оружия составляет $14-15 млрд.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Персоны
Шугаев Дмитрий
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