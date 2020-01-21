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Известия.ru

СМИ узнали о покупке Сербией у России батареи ПВО «Панцирь-С1»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1». Об этом «РИА Новости» сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества в понедельник, 20 января.

«Контракт заключен в прошлом году на одну батарею. Началась его реализация, которая завершится в 2020 году», — рассказал собеседник информагентства. Отмечается, что в одну батарею входят шесть «Панцирей С-1».

В октябре 2019 года президент Сербии Александр Вучич уже сообщал о закупке ЗРК «Панцирь», однако тогда речь шла о приобретении одного комплекса. Глава государства также высказывал желание приобрести у Москвы комплекс ПВО С-400, однако в ноябре он заявил, что Белград не будет приобретать данную систему из-за отсутствия средств, пишет «Газета.ру».

«Панцирь-С» — это зенитный ракетно-пушечный комплекс, который предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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